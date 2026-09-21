Fără surprize. Partidul lui Putin, din nou cu majoritate constituțională în Dumă

Conform rezultatelor preliminare, partidul „Rusia Unită” („Edinaia Rossia”), formațiunea aflată la putere la Moscova și asociată președintelui rus Vladimir Putin, se menține în fruntea alegerilor pentru Duma de Stat cu 56.97% din voturi, după numărarea a aproape o treime din procesele-verbale. Cel mai probabil, formațiunea își va păstra majoritatea constituțională în Duma de Stat, parlamentul rusesc.

„Rusia Unită” a obținut, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor pentru Duma de Stat, un scor chiar mai mare decât în urmă cu cinci ani și, cel mai probabil, o majoritate constituțională. Prezența la vot a înregistrat, de asemenea, o creștere comparativă.

După numărarea a aproape 33% dintre procesele-verbale, partidul lui Putin obține 56.97% din voturi, fiind urmat de Partidul Comunist al Federației Ruse (KPRF) cu 13.95%, Partidul Liberal Democrat al Rusiei (LDPR) cu 9.26%, „Novîe liudi” („Oameni noi”) cu 8.06% și „Spravedlivaia Rossia” („Rusia dreaptă”) cu 5.22%.

La scrutinul din 2021, „Rusia Unită” obținuse 49.82% (+7.15 puncte procentuale), KPRF – 18.93% (-4.98 de puncte procentuale), LDPR – 7.55% (+1.71 de puncte procentuale), „Novîe liudi” – 5.32% (+2.74 de puncte procentuale), iar „Spravedlivaia Rossia” – 7.46% (-2.24 de puncte procentuale).

Totuși, chiar și rezultatele partidului lui Vladimir Putin par modeste comparativ cu rezultatul obținut de liderul cecen Ramzan Kadîrov, care după procesarea a 99,63% din procese-verbale, a obținut 99,85% la alegerile pentru funcția de conducător al Ceceniei.