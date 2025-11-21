Camionul cu armament greu avea ‘liber de vamă’. Dezvăluiri explozive de la Chișinău după ce TIR-ul cu rachete a fost oprit la Albița

Noi informații cutremură ancheta privind camionul încărcat cu armament greu, oprit săptămâna aceasta la punctul de frontieră Leușeni–Albița. Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova au anunțat că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, în timp ce DIICOT coordonează investigațiile pe partea română.

Fostul premier moldovean Ion Chicu a publicat pe rețelele sociale imagini și documente CMR care, susține el, ar demonstra că TIR-ul cu armament a avut „liber de vamă” atât din partea autorităților moldovenești, cât și a celor române.

„Camionul cu armament a avut liber de vamă din partea autorității vamale a Republicii Moldova. Priviți ștampilele de pe CMR. Iar camionul a traversat de câteva ori hotarul cu România în luna noiembrie”, afirmă Chicu.

Autoritățile însă îl contrazic. Procurorii moldoveni au declarat oficial că „potrivit informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina”, adăugând că detaliile vor fi făcute publice abia la finalul acțiunilor de urmărire penală.

Ce se afla, de fapt, în camion

Conform imaginilor în container au fost descoperite lansatoare de grenade, un sistem portabil rusesc de rachete IGLA, transportoare de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac. Toate aceste echipamente sunt folosite în zonele de conflict, iar unele sunt asociate strict cu arsenalul rusesc.