Droguri de peste 100 de mii de lei, depistate într-o casă de la Buiucani

Droguri de peste 100 de mii de lei au fost descoperite în locuința unui bărbat de 38 de ani, din sectorul Buiucani al capitalei, în timpul unor percheziții. Suspectul a fost reținut, iar polițiștii în comun cu procurorii documentează cazul.

„În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost găsite 14 tuburi din plastic cu ulei de cannabis, pachețele cu marijuana, un tub cu substanță vegetală de culoare verde, ciuperci halucinogene, precum și mai multe dispozitive destinate consumului de droguri.

Valoarea totală a acestora pe piața neagră este estimată la peste 100 000 de lei.

Toate bunurile depistate au fost transmise la expertiză.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă vinovăția îi va fi demonstrată, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, inclusiv pentru identificarea provenienței drogurilor.

Acțiunile de reținere au avut loc cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger”, comunică Poliția.