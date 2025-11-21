Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump: „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă”

Administrația președintelui american Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte cât mai repede planul de pace americano-rus.

Există și o dată limită, informează Financial Times, iar aceasta este 27 noiembrie – Ziua Recunoștinței.

Potrivit surselor FT, Casa Albă a stabilit termene stricte pentru procesul de negociere, insistând ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte termenii acordului până la Ziua Recunoștinței, care este sărbătorită în Statele Unite pe 27 noiembrie.

Anterior, FT a raportat că SUA cer Kievului să accepte un plan de pace elaborat de trimisul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio, în cooperare cu negociatorii ruși. Documentul de 28 de puncte, deja aprobat de Trump, prevede concesii semnificative din partea Ucrainei.

„Potrivit persoanelor care cunosc propunerea, aceasta ar impune Ucrainei să cedeze teritoriile aflate sub controlul său în regiunea Donbas din estul țării, să reducă cu jumătate dimensiunea forțelor sale armate și să renunțe la categorii vitale de armament.”

Termene agresive, presiune uriașă

Oficialii ucraineni au declarat pentru FT că administrația Trump a stabilit termene „agresive” pentru prezentarea acordului Moscovei până la sfârșitul lunii noiembrie și finalizarea procesului la începutul lunii decembrie.

Între timp, oficialii ucraineni subliniază că mai multe prevederi din document sunt inacceptabile și că în prezent se pregătesc contrapropuneri.

Un înalt oficial ucrainean a comparat presiunea actuală cu presiunea americană anterioară privind controversatul acord privind mineralele încheiat la începutul acestui an, în temeiul căruia SUA au obținut drepturi de extracție a mineralelor de importanță crucială pentru Ucraina. Kievul a acceptat aceste condiții în speranța de a obține sprijinul Washingtonului în războiul său cu Rusia.

Reacția UE

UE a reacționat cu scepticism. Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat că Bruxelles-ul „nu a auzit de nicio concesie din partea Rusiei”, punând la îndoială echilibrul inițiativei.

„Președintele [Trump] susține acest plan. Este un plan bun atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, și credem că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părți”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.