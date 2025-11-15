Băluțel, despre raportul SIS: Am aflat din presă că Acbaș e pe lista lui Șor

Deputatul PAS Adrian Băluțel, anterior șeful Cabinetului președintei Maia Sandu, declară că a aflat „din presă” despre faptul că Maria Acbaș apare în raportul SIS de acum doi ani, după ce firma sa ar fi primit aproape 20.000 de euro de la persoane interpuse lui Ilan Șor.

Ion Băluțel, la emisiunea „În profunzime”, a declarat că nu trebuie încurcată corupția politică sistemică cu un episod izolat, în care doamna Acbaș este persoană prejudiciată. El a precizat că aceasta și-a depus demisia nu din cauza discuției, ci pentru că are o afacere care crește și crește frumos.

Deputatul PAS Adrian Băluțel susține că Maria Acbaș a trecut și ea prin comisia care acceptă persoanele pe liste electorale sau în anumite funcții după criterii de meritocrație: „Toți candidații de pe lista PAS au trecut o verificare, echipa PAS analizează profilele publice, comunitatea în care ei se află”.

Totodată, Băluțel declară că Maria Acbaș și-a dat demisia exclusiv pentru că a vrut să revină în afaceri și nu din motivul scandalului iscat în spațiul public, despre care el ar fi aflat din presă, acum: „Dna Acbaș și-a depus demisia nu din cauza acestei discuții, ci pentru că are o afacere care crește și crește frumos”.

„- Dar când a candidat nu știa că are o afacere care crește și crește frumos?”, a întrebat prezentatoarea.

„ – Multă lume a venit să ne ajute să facem acest efort de consolidare a societății”, a răspuns deputatul.

„- Dna Acbaș a venit pe liste știind foarte bine că va pleca?”

„- A venit știind că va încerca să vadă cum se descurcă afacerea fără dumneaei.”

„- Cât de corect e? Alegi vitrina sau ce e după vitrină?”

„- Vitrina PAS au fost toți cei 102 candidați din listă.”

„- Nu era normal și firesc, în momentul în care s-a aflat despre asta, PAS, ca partid care luptă împotriva corupției electorale, chiar primul partid din istoria RM care a început o luptă clară împotriva corupției electorale, să iasă și să ne spună care este situația? De ce a trebuit să ne spună Costiuc, să aflăm de pe canale de Telegram? De ce nu a venit PAS să spună care e situația și să dea niște explicații?”, a fost întrebat Adrian Băluțel.

„- Vă rog să nu încurcăm corupția politică, sistemică, unde oamenii au luat bani enormi, pentru a-i utiliza conștient în scopuri politice și a primi beneficii și un incident izolat, unde sub pretextul unui ajutor local s-au vira niște bani, când s-a aflat sursa acestor bani doamna Acbaș nu i-a utilizat, i-a blocat, i-a returnat și a făcut toate declarațiile și a cooperat cu ancheta. Nu încurcați corupția politică sistemică cu un episod izolat, unde e persoană prejudiciată, pentru că doamna Acbaș lucrează cu donatori internaționali, dezvoltă o afacere, iar pentru dumneaei costul acestor 20.000 de euro în riscuri reputaționale e mult mai mare. Și nu era vorba despre utilizarea acestor bani în scopuri politice sau utilizarea lor în general. Într-adevăr, a fost o sincopă de comunicare și mulți dintre noi am aflat din presă.”

„- Cum așa, un partid aflat la guvernare, care are acces la informație?”

„PAS pentru activitatea politică utilizează informațiile pe care le are ca și partid, nu merge la SIS, nu utilizează resursa secretului de stat, a informațiilor din dosare pentru activitatea politică. Sunt două insule separate.”

Maria Acbaș este menționată într-un raport al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), care indică faptul că o companie administrată anterior de aceasta a primit, prin intermediari, aproape 20.000 de euro din surse ce ar fi fost legate de condamnatul Ilan Șor.