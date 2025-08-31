Campanie electorală cu pumni la Peresecina: Mai mulți susținători PAS și ai partidelor apropiate lui Ilan Șor s-au luat la bătaie

Conflict cu țipete și pumni la Peresecina. Potivit informațiilor, altercația a pornit între mai mulți susținători ai Partiului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a partidelor afiliate lui Ilan Șor.

Martorii spun că discuțiile dintre cele două tabere au degenerat rapid în îmbrânceli și lovituri cu pumnii, iar atmosfera tensionată a necesitat intervenția Poliției.

Liderul partidului „Șansă”, Alexei Lungu, a declarat că susținători ai PAS, împreună cu Poliția, ar fi împiedicat desfășurarea unui protest pașnic organizat de blocul „Pobeda” în Peresecina. El a publicat și un video din mașină, imediat după reținere.

Presa afiliată opoziției susține că acțiunea electorală a PAS a fost perturbată de venirea reprezentanților blocului „Pobeda”, moment în care ar fi izbucnit conflictul.

Potrivit unor martori citați de sursele ruse, susținătorii PAS ar fi provocat altercația. În timpul incidentului, activistul blocului „Pobeda”, Pavel Verejan, ar fi suferit o fractură la un deget.

Nici Poliția, nici purtătoarea de cuvânt a Patidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Adriana Vlas, nu au oferit deocamdată nicio reacție.