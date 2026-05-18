Cum ajung moldovenii să fie arestați în Rusia pentru frontul din Ucraina

Tot mai mulți cetățeni ai R. Moldova plecați la muncă în Rusia dispar după ce sunt reținuți de Poliție, iar rudele află ulterior că aceștia au semnat contracte cu armata rusă și au fost trimiși pe frontul din Ucraina. Mai multe cazuri documentate de jurnaliștii de la Europa Liberă ridică suspiciuni privind racolarea forțată a moldovenilor aflați în detenție.

Unul dintre cazuri este cel al lui Lilian V., originar din comuna Pleșeni, raionul Cantemir. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, lucra în Rusia de aproximativ două decenii și a fost arestat la Sankt Petersburg pe 9 martie, după ce partenera sa a ajuns la spital cu piciorul fracturat în urma unui incident casnic, transmite europalibera.org.

Familia susține că autoritățile ruse încearcă să-l trimită pe front împotriva voinței sale.

„Autoritățile ruse îl țin ostatic pentru a-l trimite pe front, transformând un accident casnic într-o condamnare la moarte”, a declarat sora acestuia, Mihaela.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, ambasada R. Moldova la Moscova ține legătura cu autoritățile ruse și a solicitat informații suplimentare despre caz.

Familia spune însă că, în timpul unei discuții la Poliție, partenera lui Lilian ar fi fost informată că nu va exista niciun proces, deoarece acesta „a semnat contract să se ducă la război, în Ucraina”.

Rudele bărbatului afirmă că acesta nu ar fi acceptat benevol să lupte.

„Știindu-l pe Lilian, suntem convinși că nu a semnat contractul de bună voie, a fost forțat într-un mod oarecare, fizic, psihic”, a spus sora sa.

Jurnaliștii de la Europalibera.org amintesc că, în decembrie 2025, redacția de investigații Sistema a dezvăluit existența unui decret prezidențial rus prin care cetățenii străini care solicită permis de ședere sau cetățenie sunt obligați să semneze un contract cu armata rusă sau să prezinte un certificat de inaptitudine.

Autoritățile de la Chișinău au avertizat anterior că și cetățenii R. Moldova pot deveni ținte ale acestor practici.

Un alt caz documentat este cel al fraților Serghei și Ruslan S., originari din satul Dușmani, raionul Glodeni. Cei doi au fost reținuți în toamna anului 2024 în regiunea Reazan, pe motiv că nu aveau actele în regulă.

Sora lor, Olga, spune că inițial frații credeau că vor fi deportați în R. Moldova și chiar li s-ar fi spus că au fost cumpărate bilete de avion pentru întoarcerea acasă. După câteva zile de detenție, însă, situația s-a schimbat.

„Când am discutat ultima oară cu fratele mai mare, mi-a zis că un an de zile trece repede, că se duce să lupte și că o să se întoarcă”, a declarat femeia.

Potrivit documentelor consultate de jurnaliști, Serghei a semnat contractul cu armata rusă pe 14 octombrie 2024 pentru o perioadă de un an. Familia susține însă că decizia nu a fost luată benevol.

Ultimul contact cu cei doi a avut loc pe 20 octombrie 2024. Ulterior, Olga a aflat de pe rețelele sociale că Serghei ar fi fost capturat de ucraineni, iar Ruslan ar fi dispărut. Informațiile nu au putut fi confirmate oficial.

Un alt moldovean, Dumitru S., originar din Camenca, regiunea transnistreană, a fost capturat de armata ucraineană la sfârșitul anului 2024. Într-un video publicat online, bărbatul povestește că a fost reținut în Rusia după o plângere depusă de soția sa și că Poliția i-a propus un contract cu armata în locul unei anchete penale.

Dumitru afirmă că i s-a promis că va servi în regiunea Kursk și că va avea trei luni de instruire, însă după numai zece zile a fost trimis pe front.

„Când m-au trimis în misiune, i-am spus comandantului că nu pot citi harta. Mi-au răspuns: Mergi în direcția de unde bubuie. Du-te, totul va fi bine”, a povestit acesta.

Bărbatul a descris condițiile de pe front drept inumane și a spus că soldații sunt tratați ca „și carne de tun”. Potrivit datelor obținute de jurnaliști de la autoritățile ucrainene, acesta se află în continuare în prizonierat.

Avocatul Vadim Vieru, reprezentant al Promo-LEX, afirmă că organizația a documentat și alte cazuri similare de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

„Nu cunoaștem soarta unei persoane, dar în cazul a doi bărbați, aceștia au fost omorâți în zona Bahmut”, a declarat avocatul.

Potrivit acestuia, există „dubii rezonabile” că multe dintre aceste înrolări sunt forțate sau realizate prin constrângere, ceea ce reprezintă încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar.

Datele adunate de portalul rus independent Mediazona și de serviciul rus al BBC arată că, din 2022, cel puțin 22 de cetățeni moldoveni au murit luptând de partea Rusiei în Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe susține că nu deține date exacte despre numărul moldovenilor înrolați în armata rusă sau despre cei decedați pe front. Potrivit MAE, în martie 2026, în detenție în Rusia se aflau 143 de cetățeni moldoveni, de patru ori mai puțini decât în iulie 2023 și de șase ori mai puțini decât înaintea invaziei ruse în Ucraina.

Începând cu iunie 2025, autoritățile moldovene emit periodic alerte de călătorie pentru Rusia, avertizând cetățenii despre riscurile de reținere, intimidare și tratamente abuzive.