Ploi și descărcări electrice în mai multe regiuni ale țării: Cum va fi vremea mâine

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru intervalul 18 mai, ora 21:00 – 19 mai, ora 21:00, vreme variabilă pe întreg teritoriul R. Moldova.

Potrivit meteorologilor, în timpul nopții nu sunt prognozate precipitații, însă pe parcursul zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată.

Totodată, local sunt posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord, cu intensificări slabe până la moderate.

Temperaturile minime nocturne vor oscila între +10 și +15 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între +22 și +27 de grade Celsius.