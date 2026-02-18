Scandalul de la Dereneu: Trei preoți ar fi participat la pelerinaje organizate de Șor

Cel puțin trei dintre preoții care, alături de un grup de enoriași, au rupt cordonul poliției în data de 10 februarie și au intrat forțat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, au participat anterior la pelerinaje organizate la Moscova de structuri afiliate lui Ilan Șor.

Dezvăluirile apar într-o investigație publicată de anticorupție.md, care arată că printre cei aflați în prima linie s-au numărat slujitori ai bisericii care au beneficiat de deplasări pre-electorale organizate de fundația „Eurasia”, asociată fugarului penal Ilan Șor.

Unul dintre preoții aflați în fruntea protestelor de la biserica din Dereneu este Vadim Corostinschi, secretar al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni. În 2024, înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului, el a organizat pelerinaje în Federația Rusă pentru preoți din eparhia sa. Deși nu a publicat imagini din timpul acestei deplasări, Corostinschi a apărut într-un reportaj al unei televiziuni ruse alături de mai mulți clerici din Republica Moldova și alături de Mitropolitul Vladimir.

Un alt slujitor care a fost surprins în mulțimea de la Dereneu este preotul orașului Ungheni, Nicolae Prisăcaru. Și el apare în investigațiile de presă care demonstrează că a participat în 2024 la pelerinajele de la Moscova. Mai mult, în timpul așa-ziselor călătorii spirituale, acesta a fost surprins cum bea bere într-un local din Rusia.

Totodată, potrivit anticorupție.md, o altă față bisericească care a stat în prima linie alături de enoriașii de la Dereneu este Arhiepiscopul Petru. Acesta este cunoscut pentru relațiile apropiate pe care le are cu Patriarhul Kiril. Ba mai mult, a publicat chiar și fotografii în care oficiază slujbe alături de acesta. Arhiepiscopul Petru a vizitat frecvent Rusia și chiar teritoriile ucrainene ocupate, inclusiv Mănăstirea Sviatogorsk din Eparhia de Donețk, lovită ulterior de bombardamente.

Amintim că, pe 10 februarie, șase persoane, printre care primarul localității Dereneu, raionul Călărași, dar și avocatul preotului care reprezintă Mitropolia Moldovei, au fost reținute de oamenii legii. S-a întâmplat după ce, un grup de enoriași, în frunte cu mai mulți preoți de la Mitropolia Moldovei, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul sfânt. Primarul și avocatul sunt suspectați că ar fi coordonat aceste acțiuni, care au dus la ultragierea carabinierilor, iar celelalte patru persoane sunt bănuite de implicare. Patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar, iar doi sunt cercetați în libertare.

Un raport al Serviciului de Informații și Securitate din decembrie 2024 arată că aproximativ 500 de preoți și enoriași ai Bisericii Ortodoxe din Moldova ar fi fost implicați în fraudarea alegerilor prezidențiale și a referendumului privind integrarea europeană. Toate aceste acțiuni au fost finanțate de Federația Rusă și coordonate de Ilan Șor. Conform documentului, preoții au efectuat deplasări la Moscova cu sprijinul financiar al Rusiei. Iar în lunile august și septembrie 2024, aproximativ 500 de clerici și enoriași au participat la Moscova la așa-numite „pelerinaje”. După vizitele în Rusia, chiar Mitropolitul Vladimir a recunoscut că pelerinajele au fost achitate de fundația „Eurasia”.