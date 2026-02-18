Circulația camioanelor, interzisă în toată R. Moldova

Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării, până la ora 22:00.

Măsura a fost dispusă pentru a permite serviciilor specializate să intervină eficient în contextul condițiilor meteo nefavorabile.

În acest context, polițiștii recomandă șoferilor să respecte restricțiile impuse și indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Anterior, drumarii au anunțat că circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale, cu porțiuni de ghețuș și vizibilitate redusă, în timp ce ninsorile și viscolul afectează în special sudul și centrul țării.

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Coduri Galben și Portocaliu pentru 18 februarie, cu precipitații puternice și intensificări ale vântului.