Când se plantează trandafirii. Cea mai bună perioadă

Cand cumperi butasii de trandafiri trebuie sa te asiguri ca acestia au o culoare verde intensa, iar la nivelul ramurilor nu exista vatamari. Magazinele de specialitate o sa iti vanda butasi cu radacina ambalata in rumegus, pentru ca acest procedeu ajuta la mentinerea umiditatii.

Chiar si la ambalaj ar trebui sa fii atent, pentru ca atunci cand nu exista umiditate, trandafirul poate fi deja mort. Nu uita ca tunci cand alegi locul in care plantezi trandafirii, acesta trebuie sa fie luminos si plantele trebuie sa aiba soare suficient.

De asemenea, inainte de a planta trandafirii este necesar sa ii pui in apa pentru 1-2 ore, iar groapa in care ii vei pune trebuie sa fie suficient de adanca pentru ca radacinile sa aiba loc.

Radacinile trebuie rasfirate un pic atunci cand plantezi trandafirii, pentru ca solul sa fie distribuit uniform printre radacini.

In cazul in care ai cumparat deja butasii de trandafiri, ar trebui sa stii si cand se planteaza trandafiri, pentru ca operatiunea sa reuseasca.

Trandafirii cu radacina libera, adica goala, se planteaza la sfarsitul toamnei, mai exact in timpul lunii noiembrie.

De asemenea, acestia se mai pot planta si la inceputul primaverii, in luna martie sau in prima parte a lunii aprilie.



Specialistii recomanda ca plantarea sa se faca in luna noiembrie, pentru ca solul din jurul radacinilor se va tasa foarte bine pe perioada iernii, iar planta va avea suficienta umiditate pentru ca radacinile sa se dezvolte.

Totodata, trandafirii plantati in luna noiembrie se vor dezvolta si vor avea o mai mare putere de crestere atunci cand vine primavara, iar florile vor fi mult mai bogate.

Nu exagerati nici cu apa, pentru ca daca un trandafir va sta prea mult intr-un sol cu umiditate mare, radacinile vor putrezi si planta se va usca in scurt timp.

Un alt avantaj atunci cand plantati trandafirii iarna este ca nu trebuie sa le administrati niciun fel de ingrasamant, pentru ca acestia nu au nevoie de stimulare a procesului de crestere.





Toamna, trandafirii se pregatesc de repaus vegetativ, asa ca nu au nevoie de nimic.

In cazul in care vremea nu tine cu voi si nu ploua, in primele doua saptamani de la plantare va fi necesar sa udati cu 10 litri de apa fiecare trandafir. Pe scurt, udati o data la 2-3 zile.

Mocirlirea este iarasi esentiala la plantarea trandafirilor. Acest procedeu se face cu ajutorul unei galeti unde ati pus cantitati egale de apa si pamant, iar apoi un ingrasamant natural precum balegar sau compost.

Distanta de plantare intre trandafiri trebuie sa fie de minimum 50 cm, atunci cand vorbim de trandafirii care au flori mari sau grupate.

Trandafirii cataratori se planteaza la o distanta de minimum un metru, pentru ca vor avea nevoie de un spatiu de 1.5 – 3 metri.

