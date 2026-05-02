Candidatul PPDA, scos din cursa electorală de la Orhei. Ce a constatat CEC

Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea lui Victor Perțu în cursa pentru funcția de primar al municipiului Orhei, din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, în urma examinării unei contestații depuse de contracandidatul său, Sergiu Stanciu.

CEC a admis cererea acestuia, care a solicitat și constatarea existenței unui presupus bloc electoral camuflat între Partidul „Democrația Acasă” și fostul Partid „Șor”, declarat neconstituțional.

Potrivit instituției, în urma analizării materialelor depuse, au fost identificate indicii privind implicarea lui Victor Perțu în activități asociate fostului Partid „Șor”, inclusiv după declararea neconstituționalității formațiunii. CEC susține că aceste acțiuni ar fi continuat prin intermediul unor structuri politice considerate succesoare sau afiliate.

Comisia mai invocă existența unor elemente precum traseism politic, suprapunerea resurselor umane între formațiuni și implicarea unor persoane asociate cu alte structuri politice, ceea ce ar sugera, potrivit instituției, existența unui bloc electoral camuflat.

De asemenea, CEC a analizat materiale video și liste de voluntari prezentate în dosar, menționând că acestea ar indica posibile conexiuni între candidat și formațiuni politice interzise sau afiliate unor blocuri politice neoficiale.

În consecință, a fost anulată hotărârea consiliului electoral de circumscripție privind înregistrarea lui Victor Perțu în calitate de candidat la alegerile locale noi din 17 mai 2026.