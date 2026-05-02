Rusia urmează să-l extrădeze în România pe interlopul moldovean Vasile Rodideal

Timpul.md2 mai 2026
Vasile Rodideal, interlopul moldovean, urmează să fie extrădat în România de către autoritățile ruse. Acesta a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiuni grave și reținut prin Interpol, potrivit agenției RIA Novosti.

„Procuratura Generală a Federației Ruse a decis extrădarea lui la cererea Ministerului Justiției din România. Am contestat această decizie, dar instanța a menținut-o. A fost depus și un apel, însă termenul de examinare nu a fost încă stabilit”, a declarat avocata Lilia Mamasheva.

Ea a adăugat că, dacă instanța de apel va confirma decizia, „se poate aștepta extrădarea”.

Rodideal a fost reținut și arestat în Rusia în februarie 2025, la solicitarea Interpol. Autoritățile au constatat că acesta locuia sub o altă identitate – Vasili Kravțov. Identitatea i-a fost stabilită pe baza amprentelor digitale.

Potrivit Poliției Române, acesta a fost condamnat pentru constituirea unei grupări de criminalitate organizată, deținere ilegală de muniție, instigare la omor, deținere de bancnote false și conducere fără permis.

Amintim că Procuratura Generală a Rusiei a decis în luna martie a acestui an extrădarea în România a lui Vasile Rodideal, originar din satul Gălești, raionul Strășeni, supranumit de presa română „Capul racheților din Moldova” și considerat unul dintre cei mai căutați infractori din România.

