Înghețurile continuă în Moldova: SHS a emis un nou Cod Galben

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou Cod Galben de înghețuri în cea mai mare parte a țării.

Astfel, alerta este valabilă pentru perioada 3-4 mai.

În zonele evidențiate pe hartă, în orele nocturne și ale dimineții, pe 3 mai, pe arii extinse, iar pe 4 mai, izolat, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3…-1°C.

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, subliniază SHS.

Impact asupra agriculturii:

Pomii fructiferi (cais, cireș, măr) sunt cei mai afectați;

Legumele timpurii pot fi compromise;

Vița-de-vie poate suferi pierderi semnificative.

Recomandări pentru protecția culturilor:

Acoperirea plantelor cu folie, agril sau paie;

Udarea solului înainte de îngheț (ajută la menținerea căldurii);

Folosirea fumigației sau a surselor de căldură în livezi;

Evitarea lucrărilor agricole sensibile în această perioadă.

Recomandări pentru populație:

Îmbracă-te adecvat, chiar dacă ziua este cald;

Ai grijă la schimbările bruște de temperatură;

Protejează instalațiile de apă din gospodărie;

Nu scoate plantele sensibile afară peste noapte.