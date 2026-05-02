VIDEO Imagini filmate cu drona: Cum a fost stins incendiu provocat de focuri de artificii

Photo of Timpul.md Timpul.md2 mai 2026
Intervenția pompierilor la apartamentul de la etajul 14 al unui bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală, cuprins de flăcări din cauza unor focuri de artificii, a fost surprinsă cu drona.

Echipele de pompieri și salvatori au ridicat o scară extensibilă pentru a ajunge la apartamentul afectat.

Potrivit informațiilor, focul a cuprins mai multe bunuri materiale de la balconul apartamentului. Datorită intervenției rapide, incendiul nu s-a răspândit și a fost lichidat în jurul orei 22:00. Din fericire, victime nu au fost raportate.

În urma cercetărilor s-a stabilit că incendiul a izbucnit după ce în curtea blocului au fost lansate focuri de artificii.

