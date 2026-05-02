Drumul dintre Edineț și Briceni, distrus și periculos: Șoferii cer urgent reparații

Drumul național M5, pe segmentul dintre Edineț și Briceni, se află într-o stare avansată de degradare, afectând grav traficul rutier și siguranța șoferilor. Gropile adânci și porțiunile distruse transformă fiecare deplasare într-o provocare, iar costurile de întreținere a automobilelor cresc constant. Deși autoritățile au promis reabilitarea tronsonului în 2026, situația din teren continuă să se agraveze, scrie TV Nord.

Conducătorii auto afirmă că lucrările de întreținere sunt insuficiente și nu reușesc să țină pasul cu deteriorarea rapidă a carosabilului. Sectorul Criva–Bălți, considerat unul dintre cele mai afectate, este inclus în programul național de modernizare a drumurilor.

Reabilitarea acestui tronson este planificată pentru anul curent, cu lucrări majore anunțate încă de la sfârșitul anului trecut. Costurile estimate pentru modernizarea sectorului Criva–Bălți se ridică la aproximativ 130 de milioane de euro, bani care urmează să fie asigurați din împrumuturi externe și din bugetul de stat.

a declarat vladimir bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale.