MAE avertizează cetățenii moldoveni: Risc ridicat de atentate în Regatul Unit

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau planifică să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că nivelul de amenințare teroristă a fost ridicat la „sever”, ceea ce indică o probabilitate ridicată de producere a unor atacuri.

Decizia a fost luată de Centrul Comun de Analiză a Terorismului (JTAC), în urma unui incident recent produs în zona Golders Green, din nordul Londrei. Autoritățile britanice consideră că riscul unor noi atentate rămâne crescut.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, în special în spațiile publice aglomerate, precum gările, aeroporturile, instituțiile de învățământ și lăcașurile de cult.

Ministerul recomandă respectarea indicațiilor autorităților locale și monitorizarea constantă a informațiilor oficiale privind situația de securitate.

Pentru asistență consulară în situații de urgență, inclusiv în cazuri de pericol sau incidente grave, cetățenii Republicii Moldova pot apela linia telefonică a misiunii diplomatice: +44 (0) 7895805306.