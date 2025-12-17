Candu a refuzat să vorbească cu presa după audiere

Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a refuzat să facă declarații pentru presă după ce a fost audiat astăzi, 17 decembrie, ca martor în dosarul lui Vladimir Plahotniuc.

După încheierea ședinței, Candu a explicat că, deși în perioada activității sale politice a comunicat deschis cu presa, în prezent nu mai este persoană publică și nu intenționează să ofere declarații.

Totodată, el a menționat că jurnaliștii au fost prezenți la audierile din instanță și pot trage propriile concluzii din cele auzite acolo.

Întrebat dacă a menținut legătura cu Vladimir Plahotniuc în perioada în care acesta se ascundea de justiție, Andrian Candu a refuzat să răspundă.

La final, fostul lider democrat a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor și a părăsit zona destinată presei.

Amintim că procurorul Alexandru Cernei a precizat că fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, audiat în calitate de al doilea martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, nu a prezentat declarații relevante pentru obiectul cauzei.

Potrivit acuzării, Candu a relatat mai degrabă opinii generale despre presupusele atacuri împotriva inculpatului, precum și propria viziune asupra fraudei bancare și a situației politice, economice și sociale din acea perioadă.