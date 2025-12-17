Ce spun profesorii din Chișinău care au manifestat în școli pentru salarii mai mari

Mai mulți profesori din Chișinău au manifestat ieri în școli, în contextul examinării proiectului bugetului de stat pentru anul viitor. Acțiunea s-a desfășurat în pauzele dintre ore. Dascălii au făcut trimitere la articolul 43 din Constituție, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil. Autoritățile spun că o majorare a salariilor pentru cadrele didactice nu este posibilă, deocamdată.

„Dorim o sporire a salariului. Suntem nevoiți să lucrăm pe un salariu și jumătate, ca să avem un salariu cât de cât mai decent. Noi educăm generația tânără și nu ne dorim să ajungem epuizați totalmente. Starea noastră de bine, starea noastră emoțională, mai depinde și de salariul nostru”, a declarat Ala Roșca, profesoară la Liceul „Alexandru Ioan Cuza”.

Agnesia Olaru, profesoară de sport, Liceul „Alexandru Ioan Cuza”: „Norma este de 27 de ore. Pot să rămân cu 20 de ore dar atunci, nu îmi convine salariul și sunt nevoită să mă ridic până la 27 de ore ca să pot să câștig ceva. 6-7 lecții în fiecare zi plus cercuri școlare”.

Sergiu Burlacu, profesor de informatică și fizică, Liceul „Alexandru Ioan Cuza”: „Trebuie să recunoaștem niște lucruri, valori sociale unde povara dezvoltării educaționale se pune, totuși, pe corpul didactic din fiecare școală, unde noi suntem niște modele de rezistență, aflându-ne în medii nu mereu cuminți”.

Sindicaliștii spun că remunerarea în domeniul învățământului rămâne sub media pe economie, iar acest lucru afectează motivația cadrelor didactice și stabilitatea educației pe termen lung.

Albina Blanari, lider sindical, profesoară de română, Liceul „Alexandru Ioan Cuza”: „Unul dintre mesajele principale este ca statul din Republica Moldova să nu lase educația fără prioritate. Suntem puși în situație să lucrăm 35 de ore pe săptămână. Dar nimeni nu vede că noi acasă mai lucrăm încă 5 ore, la verificarea caietelor, la consilierea părinților, pregătiri de ore.

„Solicitat să comenteze manifestația învățătorilor, premierul Alexandru Munteanu a declarat că, în prezent, majorările salariale nu sunt posibile.

„Spre regret nu putem majora acum, începând cu 1 ianuarie, din mai multe considerente. Dar examinăm deja posibilități de indexare a salariului bugetarilor în carul unei noi legi de salarizare. Bugetul unui stat e ca bugetul de familie, nu le putem face pe toate în același timp”, a spus premierul.

Acțiuni similare de protest au avut loc și în alte instituții de învățământ din Republica Moldova.