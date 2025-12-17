Economie

Dorin Junghietu mimează o convorbire telefonică, pentru a evita presa

Photo of Timpul.md Timpul.md17 decembrie 2025
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a evitat să ofere declarații jurnaliștilor Mlive, mimând o convorbire telefonică în momentul în care a fost abordat de presă.

Imaginile surprinse arată că, în loc să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, Dorin Junghietu a luat telefonul, invocând o discuție, însă gadget-ul său nu a sunat și nu a recepționat niciun apel la acel moment. Gestul a fost interpretat drept o evitare a dialogului cu presa.

Până în prezent, Ministerul Energiei nu a oferit un comentariu oficial pe marginea incidentului.

