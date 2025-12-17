Vlad Plahotniuc, față în față cu presa: Declarații despre Candu și Filat

După ce Andrian Candu s-a prezentat în calitate de martor în dosarul „Furtul miliardului”, jurnaliștii i-au adresat mai multe întrebări lui Vladimir Plahotniuc, înainte de ședința de judecată din 17 decembrie. Fostul lider democrat a oferit răspunsuri vagi și a evitat o parte din întrebări, invocând faptul că explicațiile vor fi oferite „în instanță”.

Despre ce întrebări i-a pregătit lui Andrian Candu, Plahotniuc a refuzat să răspundă, afirmând că „nu putem fura timpul ședinței” și cerând ca jurnaliștii să „ciulească urechile și microfoanele”. La întrebarea dacă Vlad Filat s-a aflat pe lista inițială a martorilor, Plahotniuc a răspuns negativ.

Totodată, Plahotniuc a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora ar fi influențat reținerea și condamnarea lui Vlad Filat și dacă regretă acest lucru, însă el s-a arătat surprins de întrebare și nu a oferit un răspuns.

Întrebat cum se simte fiind încătușat, în condițiile în care „a controlat cândva totul în această țară”, Plahotniuc a evitat inițial răspunsul, spunând doar că „se gândește cum se simte”. Ulterior, a declarat că simte „multe” și că acestea vor fi auzite.

El a afirmat că este mulțumit de condițiile din penitenciar, precizând că nu este „alintat”, chiar dacă a cunoscut și alte condiții de detenție. La întrebarea dacă se află singur în celulă, Plahotniuc a spus că beneficiază de televizor. Totodată, a menționat că nu urmărește știrile, susținând că „conspectează materialele”.

Întrebat la ce anume este martor Andrian Candu, Vladimir Plahotniuc a evitat un răspuns concret, afirmând că ar dura prea mult să răspundă la toate întrebările și că jurnaliștii ar trebui să aștepte și să asculte ce se va spune în instanță.

La întrebarea ce poate confirma Candu, Plahotniuc a răspuns „totul”, precizând ulterior că este vorba despre „adevăr”. El a declarat că adevărul va fi „adunat la final” și va fi auzit în instanță, menționând că „fiecare martor își exprimă poziția pe care o cunoaște”.

Referindu-se la faptul că din 168 de martori au rămas 27, Plahotniuc a spus că, pentru el, acest lucru este suficient, deoarece „știe adevărul”, adăugând că pentru magistrați „vom vedea”.

Întrebat dacă a fost „capul schemei” în furtul miliardului, Vladimir Plahotniuc a negat: „Eu am spus clar că nu”.

El a susținut că, în prezent, acuzarea trebuie să probeze acuzațiile, afirmând că aceasta „nu are niciun martor, doar afirmații”.

Plahotniuc a calificat drept „contradictorie” ideea că ar fi fost organizatorul schemei „împreună cu toate instituțiile statului”.

Chestionat de ce a fugit, în condițiile în care se declară nevinovat, Plahotniuc a respins termenul folosit: „De ce ați numit asta fugă? Doamne ferește, de unde ați luat asta? M-ați văzut fugind?”.

Întrebat unde s-a aflat timp de șase ani și ce poate spune despre actele false, el a răspuns că a fost în „multe țări”, refuzând să le numească. La întrebarea cu ce pașapoarte a circulat, în condițiile în care era dat în urmărire, a declarat că a folosit „pașaportul meu”.

Referitor la pașapoartele găsite într-o vilă din Grecia, Plahotniuc a spus că a fost dat în urmărire abia în aprilie 2025. Întrebat de ce a avut nevoie de mai multe pașapoarte, a evitat răspunsul, afirmând că este „o altă temă”.

La insistențele jurnaliștilor, Vladimir Plahotniuc a declarat că se află „la subiectul dosarului, în instanță” și a calificat alte întrebări drept „cancan”. El a menționat că există un dosar privind documentele în instanța din Grecia și că va vorbi acolo, nu în fața presei.

Plahotniuc a mai fost prezent la două ședințe anterioare, iar la altele a refuzat escortarea, motivând necesitatea de a se familiariza cu dosarul. La 3 decembrie, instanța a acceptat 27 din cei 164 de martori propuși de apărare. Printre numele din listă se regăsesc foști oficiali de rang înalt, inclusiv Dorin Drăguțanu, Andrian Candu, Marian Lupu și Iurie Leancă, precum și mai mulți ex-deputați. Avocații apărării califică reducerea listei drept un abuz.

Procurorul Alexandru Cernei a explicat decizia instanței prin faptul că o parte dintre persoanele propuse au calitatea de învinuit sau inculpat în alte cauze legate de fraudă, iar declarațiile lor ar putea fi neobiective.

Vladimir Plahotniuc, extrădat pe 25 septembrie, se declară nevinovat și afirmă că își dorește să „facă lumină” în dosar. Procurorii susțin că acesta ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din schema bancară și că există probe suficiente pentru condamnare. Fostul lider democrat este vizat și în alte dosare, inclusiv „Metalferos” și „Kuliok”.