Profesorii rămân cu „foaia albă”. Guvernul PAS nu le va majora salariile până în toamna anului viitor

Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a dat de înțeles că profesorii nu vor primi majorări salariale în acest an de studii, acestea urmând să fie analizate de la 1 septembrie, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării.

„Este această solicitare. Profesorii se află pe cea mai numeroasă linie de salarizare ca valoare de referință, de rând cu polițiștii, medicii, asistenții sociali și alte categorii.

Angajamentul nostru a fost, și cred că undeva am fost înțeleși, chiar dacă există această mare dorință de a avea salarii mai mari curând, ca noi să o facem odată cu noua lege a salarizării. Pentru că dacă noi vom face aceste majorări acum, pe datorie, atunci când vom avea noua lege a salarizării s-ar putea să contrazică parțial cu careva formule și mecanisme de calcul ale salariilor.

Angajamentul nostru a fost nu că nu există majorare în acest an, doar că ea va începe un pic mai târziu , țintim data de 1 septembrie, la care vom avea noua lege și vor avea venituri suplimentare astfel încât să fie o majorare responsabilă”, a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță.

Profesorii de la liceul Onisifor Ghibu din Chișinău, la fel ca și colegii lor din alte instituții de învățământ din țară, au organizat pe data de 16 decembrie o acțiune de protest, cerând majorarea lefurilor.

„Suntem într-o situație critică, împărțim salariul bucățică cu bucățică. Avem și familie, copii, nu e suficient pentru o viață decentă”, s-au plâns cadrele didactice, care le-au transmis autorităților mai multe mesaje, inscripționate pe pancarte.