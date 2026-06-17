Capcană pentru escroci la Rezina: Au venit după 320.000 de lei și au fost prinși

Doi bărbați de 29 și 41 de ani au fost reținuți de polițiștii din Rezina după ce au încercat să ridice 320.000 de lei obținuți printr-o schemă de înșelătorie. Intervenția oamenilor legii a fost posibilă datorită vigilenței victimei, care a sesizat la timp Poliția.

Un bărbat de 38 de ani din Rezina a alertat autoritățile după ce a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci.

Escrocii i-au spus că pe numele său ar fi fost efectuat un transfer de bani peste hotare. Ulterior, acesta a fost apelat de persoane care s-au recomandat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), susținând că transferul ar fi fost unul fraudulos și că riscă să fie reținut.

La scurt timp, bărbatul a fost contactat și de falși reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, care l-au convins să contracteze, în regim de urgență, cel mai mare credit posibil, motivând că astfel problema ar putea fi soluționată.

Victima a obținut un credit în valoare de 320.000 de lei, iar escrocii au anunțat-o că o persoană urma să se deplaseze la domiciliul său pentru a ridica banii.

Între timp, bărbatul și-a dat seama că este victima unei înșelătorii și a sesizat Poliția. În momentul în care suspecții au ajuns la domiciliul acestuia pentru a ridica suma de bani, polițiștii au intervenit și i-au reținut. Totodată, a fost indisponibilizat automobilul cu care cei doi se deplasau.

În prezent, oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Cei doi sunt cercetați într-o cauză penală pornită pentru escrocherie.

Poliția reiterează că nicio instituție bancară, autoritate de stat sau instituție de aplicare a legii nu solicită telefonic contractarea unor credite, retragerea banilor din conturi sau transmiterea acestora unor persoane necunoscute. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat astfel de apeluri și să sesizeze Poliția.