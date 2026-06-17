Renato Usatîi: 100.000 de moldoveni au căzut în plasa unei rețele globale de escroci. Prejudiciul ar depăși un miliard de lei

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut dezvăluiri șocante despre o grupare criminală internațională care a prejudiciat cetățenii Republicii Moldova cu aproximativ un miliard de lei. Politicianul susține că a obținut acces direct la serverele și corespondența internă a infractorilor, date care arată că, din totalul de un milion de victime la nivel global, 100.000 sunt cetățeni moldoveni.

În cadrul unui live, Renato Usatîi a prezentat interfața sistemului care conține numele de familie ale tuturor victimelor din Republica Moldova, sumele de care au fost păgubite, copii ale cardurilor, pașapoartelor și ID-urilor (în timpul prezentării datele personale ale victimelor au fost bruiate). În acest mod, gruparea internațională documentează victime de pe întreg globul.

„La început, au testat în 2021, făceau probe, doar câteva tranzacții; erau cifre de 7.000 de dolari, ca mai apoi, să ajungă la 1 milion, 2 milioane, 7 milioane… mai departe sute de milioane de dolari furați de la moldoveni, adică multe miliarde de lei, și abia e primul miliard”, a declarat Usatîi, precizând că aceste date sunt prezentate doar în baza a patru din cele aproape 200 de platforme existente la nivel global.

Președintele Partidului Nostru a precizat că gruparea utilizează un sistem complex de operare prin care victimele sunt transformate ulterior în complici, sub pretextul recuperării banilor furați, o practică care a dus la tragedii, inclusiv la cazuri de suicid în rândul celor deposedați de economii. „Am citit mii de fișiere, având acces la messenger-ul acestei grupări criminale internaționale, având posibilitatea să citesc aceste istorii oribile, istorii strașnice, sunt oameni care au plecat din viață”, a mai spus acesta. Renato Usatîi a criticat dur inacțiunea instituțiilor statului și a avertizat că va prezenta public dovezi despre implicarea unor politicieni și a unor foști sau actuali oficiali în acest sistem de fraudă masivă.

„Cât privește autoritățile noastre, acum ați înțeles de ce nu am nevoie de comisiile create de ei. SIS în general s-au ascuns ca niște motani, iar apoi au prezentat un raport de doi bani. Avem persoane implicate în Republica Moldova: deputați din fostul Parlament, din cel actual, din fostele guverne, miroase a implicare și în actualul Guvern”, a declarat Renato Usatîi. Politicianul a îndemnat cetățenii să blocheze apelurile de la numere necunoscute pe telefoanele copiilor și ale persoanelor în vârstă ca măsură urgentă de protecție, precizând că va sesiza organele internaționale, precum Europol și Eurojust, pentru a investiga activitatea acestei grupări. De asemenea, Renato Usatîi a anunțat că va veni cu detalii și cu prezentări separate cu detalii și informații suplimentare. Renato Usatîi dezvăluie o nouă schemă a escrocilor cu implicarea copiilor Totodată, președintele Partidului Nostru a lansat un avertisment public cu privire la o nouă schemă de fraudă extrem de periculoasă, pe care a numit-o „sindromul pionierului”.

Conform acesteia, copiii și adolescenții din mai multe țări, inclusiv din Republica Moldova, sunt manipulați să devină complici ai infractorilor. „Grupările criminale apelează telefonic minorii, pretinzând că sunt reprezentanți ai Poliției sau ai Procuraturii, și îi conving să participe la „misiuni secrete”, sub amenințarea că părinții lor vor avea probleme în caz contrar. În cadrul acestor acțiuni, copiii sunt instruiți să caute prin casă bani, carduri bancare sau documente și să transmită date personale sau bunuri unor necunoscuți”, a explicat politicianul.

Renato Usatîi a subliniat că, pentru a contracara aceste practici, cetățenii trebuie să ia măsuri imediate de protecție, cea mai eficientă soluție tehnică fiind activarea blocării apelurilor de la numere necunoscute în setările telefoanelor copiilor și ale persoanelor vârstnice. Politicianul a oferit instrucțiuni practice pentru utilizatorii de iPhone și dispozitive Android. Totodată, echipa sa a elaborat și materiale informative destinate copiilor și părinților, în ambele limbi, pentru a preveni implicarea acestora în astfel de scheme infracționale.

De asemenea, Renato Usatîi a reiterat necesitatea creării unui Punct Focal Național Antifraudă care să se ocupe în mod special de informarea cetățenilor și de gestionarea acestor crize. „Cel mai important lucru, pe lângă informarea imediată a populației despre noile metode de fraudă, este coordonarea tuturor instituțiilor într-un singur punct de reacție. Aceasta este o soluție reală. Când lucrează un astfel de centru, omul sună pe o linie dedicată, așa cum există linii verzi pentru sesizarea actelor de corupție la vamă. Nu trebuie trimiși oamenii la 112, care este deja suprasolicitat”, a conchis acesta.