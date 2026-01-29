Reacția lui Ciochină, după ce procurorii au cerut 9 ani de închisoare: Niște aberații

„Sunt niște aberații” – aceasta este prima reacție a lui Nicanor Ciochină la cererea procurorilor, în cadrul ședinței din 29 ianuarie, ca fostul primar de Boldurești, care a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unui minor să fie condamnat la nouă ani de închisoare.

„Nu comentez, niște aberații… clar? Procurorii, niște aberații, erau toți aceiași”, a spus el jurnalistului TVR Moldova.

Procurorii au solicitat pentru Nicanor Ciochina nouă ani de închisoare cu anularea dreptului de conducere a mijloacelor de transport. Pentru complicele său, Ion Andronache, procurorii au solicitat trei ani de închisoare.

Procurorii au cerut și arestarea preventivă până la o sentință definitiva pentru ambii inculpați. Toate aceste cereri ale acuzării se întemeiază prin posibilitatea de eschivare a lui Ciochină de răspundere penală.

De cealaltă parte, Nicanor Ciochină spus: „Eu nu am să mă duc nici în Transnistria, nici în Groenlanda”, declarând solicitarea procurorilor drept neîntemeiată.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate.

Ulterior, a fost reținut și complicele lui Nicanor Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe primar să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină.

Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.