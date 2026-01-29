Poliția, despre osemintele găsite la Coșnița: Pe teritoriu ar fi fost un cimitir

Poliția din Dubăsari a venit cu detalii după descoperirea osemintelor umane în satul Coșnița și ia în calcul inclusiv versiunea potrivit căreia pe acel teren ar fi existat anterior un cimitir.

Oamenii legii au fost sesizați ieri, 28 ianuarie, că într-o gospodărie din localitate, în timpul lucrărilor efectuate la temelia unei case, la o adâncime de aproximativ 50–60 de centimetri, au fost găsite oseminte umane.

Potrivit Poliției, imediat au fost demarate procedurile legale, iar rămășițele au fost ridicate pentru efectuarea expertizei medico-legale. Specialiștii urmează să stabilească perioada decesului și alte circumstanțe relevante.

Totodată, anchetatorii examinează și informațiile oferite de unii localnici, potrivit cărora, în trecut, pe teritoriul respectiv ar fi existat un cimitir. Cercetările continuă pentru a clarifica exact proveniența osemintelor.