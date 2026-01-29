Justiție

Un nou dosar penal pe numele lui Nicanor Ciochină. Ex-primarul de Boldurești, reținut

Photo of Timpul.md Timpul.md29 ianuarie 2026
0 0

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost luat pe sus de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, chiar la ieșire din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, pe numele acestuia a fost pornită o nouă cauză.

De menționat că Ciochină este acuzat că, în februarie 2024, a accidentat mortal cu mașina un băiat de 14 ani din localitate și ar fi fugit de la locul faptei. Ulterior, acesta ar fi încercat să ascundă urmele infracțiunii.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md29 ianuarie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *