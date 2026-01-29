Un nou dosar penal pe numele lui Nicanor Ciochină. Ex-primarul de Boldurești, reținut

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost luat pe sus de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, chiar la ieșire din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, pe numele acestuia a fost pornită o nouă cauză.

De menționat că Ciochină este acuzat că, în februarie 2024, a accidentat mortal cu mașina un băiat de 14 ani din localitate și ar fi fugit de la locul faptei. Ulterior, acesta ar fi încercat să ascundă urmele infracțiunii.