Capitala va sărbători mâine Ziua Familiei: Cum va circula transportul public

Mai multe rute de autobuze și troleibuze din Chișinău vor circula mâine, 16 mai, pe un alt traseu, în contextul desfășurării evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Familiei.

Potrivit Regiei Transport Electric, în perioada 16 mai, ora 00:00 – 17 mai, ora 05:00, traficul rutier va fi suspendat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, transmite Știri.md.

Prin urmare, circulația transportului public de pasageri va fi modificată după cum urmează:

Troleibuze:

Rutele nr. 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe str. București (pe ambele sensuri, tur-retur).

Ruta nr. 4:

Spre sectorul Buiucani: va circula pe str. București.

Spre sectorul Botanica: va circula pe str. A. Mateevici – str. A. Pușkin – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt.

Ruta nr. 34:

Spre Centru: va circula pe str. București.

Spre sat. Trușeni: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – pe str. Vasile Alecsandri – str. București.

Troleibuzul Turistic: Activitatea acestuia va fi suspendată în perioada 16-17 mai 2026.

Autobuze:

Ruta nr. 5:

Tur: pe traseul stabilit.

Retur: de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Columna – str. V. Alecsandri – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul obișnuit.

Ruta nr. 9:

Tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – str. M. Kogălniceanu – str. Al. Pușkin – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Pușkin – str. Alexandru cel Bun – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Ruta nr. 11: Tur/Retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Pușkin – str. Alexandru cel Bun – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul obișnuit.

Ruta nr. 26:

Tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. G. Bănulescu-Bodoni – str. M. Kogălniceanu – str. A. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit.

Retur: va circula pe traseul său obișnuit.

Ruta nr. 46:

Tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Pușkin – str. Alexandru cel Bun – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – str. M. Kogălniceanu – str. A. Pușkin – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Pentru a asigura deplasarea cetățenilor de la eveniment, în noaptea de 16 spre 17 mai, programul de activitate al troleibuzelor nr. 2, 8, 10, 22, 25 și al autobuzului nr. 5 va fi prelungit până la ora 02:00.

Ziua Internațională a Familiei este marcată anual pe 15 mai și are scopul de a evidenția rolul familiilor în societate și importanța politicilor de sprijin pentru acestea.