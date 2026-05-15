Parada portului popular, 100 kg de sarmale și surprize pentru toată familia. Primăria Chișinău lansează Festivalul Tradițiilor

Primăria Municipiului Chișinău organizează prima ediție a Festivalului Tradițiilor, un eveniment dedicat valorilor autentice, portului popular, muzicii folclorice și oamenilor care păstrează vie identitatea culturală a Republicii Moldova. Festivalul va avea loc pe 24 mai 2026, începând cu ora 12:00, pe strada pietonală „Eugen Doga” din centrul capitalei.

Timp de o zi, Chișinăul va deveni locul în care tradițiile prind din nou viață prin muzică, dans, meșteșuguri, bucate autentice și activități pentru întreaga familie. Organizatorii își propun ca Festivalul Tradițiilor să devină un eveniment anual care aduce oamenii mai aproape de rădăcinile, obiceiurile și frumusețea patrimoniului cultural moldovenesc.

Vizitatorii vor putea participa la parada portului popular, vor descoperi cea mai mare expoziție de ii din țară și vor avea ocazia să admire creațiile meșterilor populari și ale artizanilor autohtoni. Atmosfera va fi completată de muzică și dansuri folclorice, ateliere interactive și momente artistice dedicate tradițiilor din diferite regiuni ale țării.

Unul dintre punctele speciale ale evenimentului va fi zona gastronomică, unde participanții vor putea gusta bucate tradiționale, inclusiv cele 100 de kilograme de sarmale pregătite GRATUIT pentru oaspeții festivalului.

Organizatorii pregătesc și premii, surprize și activități pentru cei mai activi participanți, astfel încât evenimentul să devină o experiență memorabilă atât pentru copii, cât și pentru adulți.

„Festivalul Tradițiilor” își propune să aducă în centrul orașului nu doar spectacole și expoziții, ci și emoția apartenenței, respectul pentru tradiții și bucuria de a petrece timpul împreună.

Primăria Municipiului Chișinău invită toți locuitorii și oaspeții capitalei să participe la prima ediție a Festivalului Tradițiilor și să redescopere frumusețea valorilor care ne unesc.