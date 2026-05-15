„Democrația Acasă” rămâne în afara alegerilor de la Orhei

Candidatul Partidului „Democrația Acasă” pentru Primăria Orhei, Victor Perțu, a fost exclus definitiv din cursa electorală de Curtea Supremă de Justiție. Decizia vine cu două zile înainte de scrutin.

Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de formațiune și Victor Perțu împotriva deciziei Curții de Apel Bălți. Decizia privind excluderea lui Victor Perțu din cursa electorală rămâne definitivă.

Pe data de 2 mai, Comisia Electorală Centrală a decis anularea înregistrării lui Victor Perțu, candidat din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”. Hotărârea vine după ce CEC a constatat existența unor elemente ce indică un posibil bloc electoral camuflat între „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Șor”, formațiune declarată neconstituțională. „PAS elimină candidații incomozi”, a reacționat liderul PPDA, Vasile Costiuc.