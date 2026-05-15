În Moldova se nasc tot mai puțini copii, iar vârsta mamelor crește

În anul 2025, în Republica Moldova s-au născut 22,1 mii de copii, cu aproximativ 1.500 mai puțini decât în anul precedent. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), numărul născuților vii a scăzut cu 6,6% comparativ cu 2024.

Conform statutului juridic al mamei, 61,5% dintre copii, adică 13,6 mii, s-au născut în cadrul căsătoriei. Totodată, fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei – 7,8 mii de copii sau 35,3% din total.

În 2025, ponderea copiilor de rangul I (primul copil născut) a constituit 35,4% din totalul născuților vii, în scădere cu 1,7 puncte procentuale față de anul precedent.

În același timp, a crescut ponderea copiilor de rangul II, III și IV și peste. Astfel, copiii de rangul II au reprezentat 31,7% din total, cei de rangul III – 20,4%, iar cei de rangul IV și peste – 12,6%.

În mediul urban s-au născut 10,8 mii de copii, ceea ce reprezintă 48,8% din totalul născuților-vii. În mediul rural au fost înregistrați 11,3 mii de copii, adică 51,2% din total.

Potrivit BNS, ponderea copiilor de rangul I este mai mare în mediul urban decât în cel rural. În orașe, aceștia au reprezentat 39,7% din totalul nașterilor, iar în sate – 31,2%.

Totodată, familiile cu patru și mai mulți copii sunt mai frecvente în mediul rural. Din totalul celor 2,7 mii de copii de rangul IV și peste, 73,4% s-au născut la sate.

Datele mai arată că cele mai multe nașteri au fost înregistrate la femeile cu vârste între 25 și 34 de ani. Copiii născuți de mame din această categorie au reprezentat 52,7% din totalul născuților-vii.

În mediul urban, cele mai multe nașteri au fost înregistrate la mamele cu vârste între 25 și 34 de ani – 6,2 mii de copii sau 57,3% din totalul nașterilor din orașe.

În mediul rural, cele mai multe nașteri au fost înregistrate la mamele cu vârste între 20 și 29 de ani – 5,7 mii de copii sau 49,9% din totalul nașterilor de la sate.

Ponderea copiilor născuți de mame cu vârsta sub 20 de ani a scăzut ușor față de anul precedent, cu 0,1 puncte procentuale, până la 5,1%.

În 2025, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de 26,7 ani, în creștere față de 25,6 ani în 2024.

Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. La sate, femeile nasc primul copil, în medie, la 24,4 ani, iar în orașe – la 28,5 ani.

În profil teritorial, cea mai mică vârstă medie la prima naștere a fost înregistrată în regiunea Sud – 24,3 ani, iar cea mai mare în UTA Găgăuzia – 25,2 ani. O diferență mai accentuată se observă în municipiul Chișinău, unde vârsta medie a mamei la prima naștere a ajuns la 29,5 ani.

La nivel de raioane, cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în Cantemir, Glodeni, Ștefan Vodă, Căușeni și Dondușeni, unde vârsta medie a variat între 22,8 și 23,8 ani.

La polul opus se află raioanele Ialoveni, Taraclia și Anenii Noi, precum și municipiile Bălți și Chișinău, unde vârsta medie la prima naștere s-a situat între 26,1 și 29,5 ani.

Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.