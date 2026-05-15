Un fost procuror dezvăluie de ce a fost închis dosarul Sheriff pentru contrabandă

Fostul procuror al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Lilian Bacalîm, în prezent avocat, a explicat motivele pentru care a dispus scoaterea companiei Sheriff de sub urmărire penală într-un dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani, în care prejudiciul estimat pentru bugetul Republicii Moldova era de circa 130 de milioane de euro.

Declarațiile au fost făcute pentru TVR Moldova, după ce o investigație RISE Moldova a readus în atenția publică dosarele penale deschise pe numele holdingului Sheriff, controlat de oligarhii transnistreni Victor Gușan și Ilia Kazmalî.

Subiectul a revenit în prim-plan și după ce, pe 12 mai, holdingul Sheriff a transferat peste 5,2 milioane de euro în fondul „Împreună”, creat de administrația separatistă de la Tiraspol pentru acoperirea cheltuielilor sociale ale regiunii în contextul crizei economice și energetice.

Potrivit autorităților nerecunoscute de la Tiraspol, până pe 15 mai, în contul fondului fuseseră acumulate peste 138 de milioane de ruble transnistrene, echivalentul a circa 7,32 milioane de euro.

Sheriff este principalul donator al fondului, urmat de așa-zisele bănci Sberbank și Eximbank din regiune. Ulterior, pe listă au apărut și compania Interdnestrcom, afiliată Sheriff, care a donat peste 371.000 de euro, precum și Combinatul de Ciment din Râbnița, cu aproximativ 50.000 de euro.

Chișinăul a calificat inițiativa drept o soluție „temporară și nesustenabilă”, dar și o „acțiune politică” de opoziție față de ideea reintegrării țării.

Dosarul penal pe numele Sheriff a fost deschis în 2013, în urma unei sesizări venite din partea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, România. O altă cauză penală a fost pornită în 2015.

Potrivit autorităților române, mai multe grupări criminale ar fi desfășurat activități de contrabandă cu țigări prin Republica Moldova, Ucraina și mai multe state ale Uniunii Europene.

Conform materialelor dosarului, în perioada 2012–2014, SRL Sheriff ar fi efectuat 544 de tranzacții cu țigarete pe teritoriul Republicii Moldova și în regiunea transnistreană, în valoare de peste 63 de milioane de dolari.

La 14 aprilie 2015, compania Sheriff a fost pusă oficial sub învinuire pentru contrabandă. Împreună cu alte 29 de companii din regiunea transnistreană, firma era acuzată că ar fi prejudiciat bugetul Republicii Moldova cu circa 2,6 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 130 de milioane de euro.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii și Ministerul Afacerilor Interne au aplicat sechestru pe bunuri importate de Sheriff în valoare de peste 111.000 de euro.

Ulterior, în 2016, dosarul a fost transmis către PCCOCS, iar în 2018, înaintea alegerilor parlamentare din februarie 2019, procurorul Lilian Bacalîm a dispus scoaterea companiei Sheriff de sub urmărire penală și ridicarea sechestrului de pe bunurile firmei, motivând că lipsesc elementele infracțiunii.

Solicitat de TVR Moldova să explice decizia, fostul procuror a declarat că a vrut să evite riscul unei condamnări a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru dublă impozitare.

Potrivit acestuia, legislația Republicii Moldova permitea agenților economici din regiunea transnistreană să importe mărfuri dacă erau înregistrați la Agenția Servicii Publice și la Serviciul Vamal.

Bacalîm susține că a solicitat, prin intermediul Comisiei Unificate de Control, verificarea faptului dacă Sheriff a achitat taxele și impozitele pentru marfa importată în bugetul regiunii transnistrene.

„Mi-a venit răspunsul prin intermediul Comisiei Unificate de Control prin care s-a confirmat că au fost achitate impozitele și taxele vamale la bugetul regiunii transnistrene”, a declarat fostul procuror.

Acesta a afirmat că o eventuală tragere la răspundere penală ar fi obligat compania să achite taxe și către bugetul Republicii Moldova, ceea ce, în opinia sa, ar fi însemnat dublă impozitare.

„În cazul dat, agentul economic a achitat impozite la bugetul regiunii transnistrene, chiar dacă este un stat nerecunoscut. Dacă îi trăgeam la răspundere penală, urmau să achite taxele și la bugetul Republicii Moldova. Aceasta însemna dublă impozitare”, a spus Bacalîm.

Fostul procuror a mai declarat că nu ar fi existat presiuni politice asupra sa în procesul luării deciziei.

Totuși, o sursă citată de TVR Moldova susține că argumentele lui Lilian Bacalîm contrazic prevederile legale privind activitatea agenților economici din regiunea transnistreană.

Potrivit sursei, hotărârile Guvernului nr. 1001 și nr. 815 impuneau condiții stricte pentru importul mărfurilor accizate, inclusiv prezentarea documentelor privind originea și destinația produselor, precum și raportarea acestora către Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal.

Sursa afirmă că volumele de țigarete importate de Sheriff depășeau cu mult necesitățile regiunii transnistrene.

„Ei au importat peste 7 miliarde de țigarete. Puteau să dea câte o țigară fiecărui locuitor de pe Terra într-un singur an”, a declarat sursa pentru TVR Moldova.

Potrivit aceleiași surse, în cadrul dosarului a fost efectuată și o expertiză care ar fi confirmat existența unui prejudiciu adus statului și încălcarea prevederilor legale de către compania Sheriff.