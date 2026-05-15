Taxa de lux în Moldova 2026: pentru ce automobile se aplică și cum se calculează costul

În anul 2026, tema taxelor pentru automobile în Moldova a devenit deosebit de актуală din cauza modificărilor în sistemul de import și impozitare a mijloacelor de transport. Mulți proprietari de automobile scumpe se întreabă dacă există o taxă de lux pentru mașini, ce modele pot intra în această categorie și cum se calculează corect costurile finale.

Un interes aparte îl manifestă cumpărătorii de automobile din SUA și Canada, deoarece odată cu schimbările fiscale, costul importului pentru unele modele a crescut semnificativ. De aceea, la alegerea unei mașini este important să se țină cont nu doar de prețul de achiziție, ci și de cheltuielile suplimentare după vămuire.

Există taxă de lux pentru automobile în Moldova în 2026?

În 2026, în Moldova nu există o taxă oficială separată pentru automobilele de lux, similară cu cea din unele țări europene. Totuși, proprietarii de automobile scumpe suportă costuri mai mari prin intermediul altor plăți obligatorii.

În primul rând, este vorba despre TVA, care din 2026 se aplică la importul automobilelor în proporție de 20%. De asemenea, costul total depinde de valoarea de evaluare a mașinii, prețul de piață, caracteristicile tehnice și alte taxe aferente.

În practică, termenul „taxă de lux” este folosit neoficial pentru a descrie aceste costuri mai ridicate asociate automobilelor premium.

Ce automobile sunt considerate „de lux”

De regulă, în Moldova sunt considerate automobile de lux cele cu o valoare de aproximativ 600 000 lei sau mai mult. Acest prag este utilizat frecvent în calculele legate de import și evaluare.

În această categorie intră de obicei următoarele modele:

BMW X5, X6, XM;

Mercedes-Benz GLE, GLS, G-Class;

Audi Q7, Q8;

Porsche Cayenne;

Range Rover și Range Rover Sport;

Tesla Model X Plaid;

Lexus LX;

Cadillac Escalade;

BMW Seria 7 și Mercedes-Benz S-Class.

Costurile cresc semnificativ pentru automobilele cu motoare puternice, valoare ridicată și vechime mică.

Ce s-a schimbat în 2026

Principala schimbare este trecerea la un nou sistem de impozitare a automobilelor importate. Dacă anterior acciza depindea de capacitatea cilindrică și vârsta mașinii, în 2026 factorul principal a devenit valoarea acesteia.

Conform noilor reguli:

accizele pentru automobile au fost eliminate;

se aplică TVA de 20% la import;

costul vămuirii depinde direct de valoarea automobilului;

automobilele scumpe au devenit mai puțin avantajoase pentru import.

Din acest motiv, pentru modelele premium costurile totale pot crește cu câteva mii de euro comparativ cu anii precedenți.

Cum se calculează costul final al unui automobil

Pentru a estima costul total după import, trebuie luate în considerare următoarele cheltuieli:

prețul de achiziție al automobilului;

transportul din SUA sau Canada;

serviciile de logistică și brokeraj;

vămuirea;

TVA 20%;

certificarea și înmatricularea;

reparațiile, dacă este cazul.

De exemplu, un automobil achiziționat cu 35 000 euro poate ajunge la un cost final de 45 000–50 000 euro după toate taxele și cheltuielile.

De aceea, este important să calculați din timp toate costurile înainte de achiziție.

Ce automobile sunt mai avantajoase în 2026

După modificările fiscale, mulți cumpărători din Moldova preferă automobile din segmentul mediu, care implică costuri mai reduse.

Printre cele mai populare se numără:

Toyota RAV4;

Honda CR-V;

Ford Escape;

Volkswagen Tiguan;

Mazda CX-5;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage.

Aceste modele oferă un echilibru bun între preț, fiabilitate și costuri de întreținere.

Va fi introdusă o taxă de lux în viitor?

În Moldova se discută de mai mulți ani despre posibilitatea introducerii unei taxe suplimentare pentru automobilele scumpe. Au fost analizate variante privind impozitarea mașinilor cu valoare de peste 35 000 euro.

În prezent, o astfel de taxă nu este implementată oficial. Totuși, există posibilitatea ca această inițiativă să fie reluată în viitor, în funcție de evoluția pieței auto și a politicilor fiscale.

Concluzie

În 2026, Moldova nu are o taxă de lux oficială pentru automobile, însă costurile pentru mașinile premium sunt mai ridicate din cauza noilor reguli de impozitare.

În special automobilele importate din SUA și Canada pot deveni mai scumpe după aplicarea TVA și a celorlalte taxe. De aceea, este esențial să planificați corect bugetul și să luați în calcul toate cheltuielile înainte de achiziție.