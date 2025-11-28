Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Vineri, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive.

Andronachi nu își recunoaște vinovăția și susține că, de fapt, este victimă.

Vladimir Andronachi este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procurorii susțin că acesta ar fi acționat în cadrul unei organizații criminale, în calitate de organizator, instigator și autor. În urma faptelor imputate, statul ar fi fost prejudiciat cu peste 26 de milioane de lei.

Legea prevede pentru infracțiunile imputate pedepse cu închisoarea între 8 și 15 ani, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții pentru o perioadă de până la cinci ani.