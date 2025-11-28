Lecțiile neînvățate ale Unirilor din 1918: Istoricii invită moldovenii la dezbateri

În contextul marcării a 107 ani de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează o masă rotundă cu genericul „Restanțele noastre. Lecțiile neînvățate ale Unirilor românilor de la 1918”.

Evenimentul va avea loc la 30 noiembrie 2025, ora 11:00, în Sala de lectură nr. 1 a Bibliotecii Naționale (str. 31 August 1989, nr. 78A). Totodată, în cadrul mesei rotunde va fi prezentat raportul analitic „Istoria doar disciplină școlară sau călăuză în viață?”, semnat de Anatol Țăranu, analist politic, doctor în istorie și cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al USM.

La discuții vor participa personalități din mediul academic, istoric, juridic și cultural, printre care:

Anatol Petrencu, prof. univ., dr. hab. în istorie, președintele Asociației Istoricilor „Alexandru Moșanu”;

Alexandru Arseni, dr. hab. în drept, USM;

Ion Hadârcă, scriitor și membru corespondent al AȘM;

Alecu Reniță, jurnalist, director al revistei „NATURA”;

Alexandru Țănase, jurist, fost președinte al Curții Constituționale;

Ion Negrei, cercetător științific, vicepreședinte al Asociației Istoricilor;

preotul Viorel Cojocaru, dr. în filosofie;

Valentin Dolganiuc, Platforma Reîntregirii Naționale;

Alina Felea, dr. hab. în istorie, Institutul de Istorie;

Adrian Dolghi, dr. în istorie, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

Anatol Povestca, istoric și muzeograf, Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Moderatori ai evenimentului vor fi Anatol Petrencu și Ion Negrei.

Organizatorii menționează că manifestarea își propune să analizeze, din perspectivă istorică și civică, elementele care au marcat procesele de unificare din 1918 și relevanța lor pentru societatea contemporană.