Caracatița PAS. Politehnica lui Bostan își deschide o facultate de drept

Universitatea Tehnică a Moldovei nu a format niciodată juriști. De la 1 iulie, o va face. Rectorul Viorel Bostan a semnat singur ordinul de constituire a Facultății de Drept, la două zile după votul Senatului.Mișcarea închide un an în care legea a fost modificată, două universități au fost absorbite și Bostan a obținut un al treilea mandat consecutiv.

O instituție de profil tehnic va pregăti oameni pentru o profesie care se învață în ani și se exercită în instanță. UTM nu are tradiție în drept și nu are o școală juridică în spate. Decizia nu a trecut prin autoritatea care răspunde de calitatea învățământului superior. A aprobat-o Senatul universității pe 30 iunie și a semnat-o propriul rector pe 1 iulie. Programul „Drept” funcționa până acum discret, în cadrul Facultății Construcții. De toamnă devine facultate de sine stătătoare, la Chișinău și Cahul.

Contextul contează. În septembrie 2025, Bostan a candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare și a fost ales deputat. A renunțat rapid la mandat și s-a întors la UTM. Mandatul său de rector expira pe 2 februarie 2026. Codul Educației permitea doar două mandate consecutive.

La sfârșitul lui 2025, majoritatea PAS a modificat Codul. A introdus o excepție: rectorul unei universități care absoarbe altă instituție poate obține un al treilea mandat. Opoziția a numit-o lege „cu dedicație”. Mediul academic a reacționat dur. „Nu suntem Coreea de Nord”, a scris rectorul USM, Igor Șarov.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a susținut modificarea. A confirmat public că noile prevederi îi permit lui Bostan să candideze din nou. A respins acuzațiile de favoritism și a calificat o parte dintre atacuri drept „descalificante”. A precizat că mandatul suplimentar va fi ultimul și că decizia de a-l acorda aparține Senatului.

Apoi UTM a început să absoarbă instituții, exact condiția din lege. Întâi Universitatea Agrară. Pe 4 februarie 2026, Guvernul a aprobat absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Perciun a anunțat și fuziunea cu Universitatea de Stat din Moldova, sub numele Universitatea Chișinău.

Pe 23 aprilie 2026, Bostan a fost reales rector pentru al treilea mandat. A obținut 751 de voturi, peste 80 la sută. Contracandidatul Veaceslav Bârdan a strâns 137.

Liderul PNM, Dragoș Galbur, a rezumat succesiunea: candidezi pe listele PAS, absorbi Universitatea Agrară, apoi Cahulul, devii o entitate juridică nouă și poți candida pentru încă cinci ani.

Bostan conduce UTM din 2016. Tatăl său, Ion Bostan, a condus universitatea între 1992 și 2015. În total, 34 de ani de conducere în aceeași familie. Igor Șarov a avertizat că reorganizarea ar împinge cifra spre aproape 44 de ani.

Bostan respinge acuzațiile. Spune că mandatele nu se moștenesc, ci se câștigă prin vot. A calificat drept nejustificată presiunea pusă pe originea sa de familie și a declarat că nu se aștepta să fie nevoit să se justifice pentru că este fiul tatălui său.

Ultima verigă e facultatea de drept. Decizia a fost luată intern, prin Senat și ordin de rector. Ministerul Educației, care a apărat mandatul lui Bostan, nu figurează în ea și nu a explicat public de ce o universitate de profil tehnic pregătește juriști. O instituție care de peste șaizeci de ani formează ingineri va emite acum și diplome de drept. Decizia a venit de la aceeași conducere pe care o lege nouă a menținut în funcție.