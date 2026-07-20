Porumbul devine noul campion al exporturilor Moldovei

În luna iunie 2026, Republica Moldova a exportat 151.492 de tone de cereale în valoare totală de 620,3 milioane de lei, însă cea mai importantă schimbare este ascensiunea porumbului, care pentru prima dată în acest an a egalat și chiar a depășit grâul ca pondere în încasările din export.

Potrivit analizei economistului Iurie Rija, porumbul a generat 49,95% din valoarea totală a exporturilor de cereale, în timp ce grâul a contribuit cu 49,58%.

Datele arată că au fost exportate 79.644 de tone de grâu, în valoare de 307,6 milioane de lei, și 71.026 de tone de porumb, pentru care exportatorii au obținut 309,8 milioane de lei. Diferența a fost făcută de preț: o tonă de porumb s-a vândut, în medie, cu 4.362 de lei, cu 500 de lei mai scump decât o tonă de grâu, care a costat 3.862 de lei. Acesta este cel mai mare ecart de preț dintre cele două culturi din primul semestru al anului.

Analiza arată că exporturile de grâu au intrat într-o fază de contracție sezonieră. Volumul livrărilor externe a scăzut cu 31,3% față de luna mai, pe fondul epuizării stocurilor înaintea noii recolte. În schimb, exporturile de porumb au crescut cu 18,7%, atingând cel mai mare volum și cel mai ridicat preț mediu din primul semestru al anului.

Italia și România au absorbit peste 80% din exporturile moldovenești de grâu, în timp ce pe piața porumbului liderii au fost Italia și Turcia, fiecare cu aproximativ 23% din livrări. Totodată, Turcia a plătit unul dintre cele mai mari prețuri pentru porumbul moldovenesc, peste media pieței.

Potrivit lui Iurie Rija, tendința confirmă că porumbul a devenit cultura cu cea mai bună rentabilitate pentru exportatori în actualul sezon agricol. În timp ce grâul pierde din pondere pe măsură ce stocurile se reduc, porumbul își consolidează poziția atât prin creșterea prețurilor, cât și prin extinderea piețelor de desfacere.