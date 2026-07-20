Deputatul Berlinschii cere explicații Guvernului: Veți reduce datoria publică sau o veți majora?

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, cere viitorului Guvern să explice cum intenționează să gestioneze datoria publică și să prezinte proiecte concrete de infrastructură pentru Republica Moldova.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV, în contextul discuțiilor despre programul noului Guvern.

Parlamentarul a remarcat că datoriile contractate de stat vor trebui achitate de cetățeni și a cerut explicații privind utilizarea banilor publici.

„Banii rămân, noi, cetățenii, urmează să-i achităm, dar unde-s banii? Și asta noi vorbim despre programul de guvernare al domnului Tofan. Iar asta e o întrebare publică: domnule candidat desemnat, cu cât veți reduce această datorie? Sau urmează în continuare să o măriți?”, a declarat Alexandr Berlinschii.

De asemenea, deputatul s-a arătat nemulțumit de lipsa, în opinia sa, a unor proiecte majore de infrastructură realizate în ultimii ani.

„În ultimii ani noi nu am văzut să se construiască în Republica Moldova. Noi am văzut „Satul European”, „Satul European Expres”, pentru care suntem recunoscători României, care a venit cu o finanțare”, a spus Berlinschii, menționând că prin intermediul acestor programe, au fost construite stadioane și reparate grădinițe, însă a cerut guvernării să prezinte un exemplu de proiect de infrastructură de amploare.

Berlinschii s-a referit și la drumul Chișinău–Giurgiulești, despre care a spus că „este un proiect început înainte de venirea PAS la guvernare și care nu a fost finalizat nici după cinci ani”.

„Să nu se menționeze drumul Chișinău–Giurgiulești, fiindcă acela e un proiect demarat până a venit PAS la guvernare. Au venit ei la guvernare și au cinci ani de zile, și tot nu se mai finalizează construcția acelui drum”, a afirmat parlamentarul.