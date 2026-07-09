Jurnalistul Nicolae Chicu critică dur strategia PAS: „Plahotniuc dă salariile astea aiuritoare pentru neamurile din PAS?”

Jurnalistul Nicolae Chicu a lansat un val de critici la adresa președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, după ce acesta a încercat să asocieze scandalul recentelor dezvăluiri despre salariile uriașe din instituțiile statului cu acțiunile lui Vladimir Plahotniuc.

Conform unei postări publicate pe rețelele de socializare, Chicu s-a arătat indignat de justificările conducerii partidului de guvernământ, considerând că acestea discreditează PAS-ul.

„Intuția” lui Igor Grosu, taxată dur

Reacția jurnalistului vine după ce Igor Grosu a declarat public că „intuiția îi spune” că în spatele informațiilor apărute în spațiul public despre „salariile aiuritoare, de zeci de mii de euro, încasate de rudele unor oameni de la guvernare” s-ar afla nimeni altul decât cel „de la 13” (o referință directă la Vladimir Plahotniuc), despre care a adăugat ironic că „are acum mult timp liber”.

Nicolae Chicu a catalogat această abordare drept o gravă eroare de comunicare și o tentativă de a fugi de responsabilitate.

„De ce să te discreditezi în halul ăsta? Plahotniuc dă salariile astea aiuritoare? El e la guvernare? El conduce PAS?”, se întreabă retoric jurnalistul în postarea sa.

„Nu poți să te ascunzi după deget”

Deși Chicu recunoaște că „telegramerii și propaganda” finanțate prin intermediari de fostul lider democrat speculează și scriu despre acest subiect, el subliniază că acest fapt nu absolvă guvernarea de propriile greșeli. Mai mult, jurnalistul a punctat că instituțiile statului ar trebui să se ocupe direct de cei care sunt plătiți pentru propagandă, și nu politicienii prin declarații publice.

În încheiere, Nicolae Chicu i-a sugerat liderului PAS că ar fi fost mult mai oportun și demn să recunoască problema și să ia măsuri concrete, în loc să caute vinovați în exterior:

„Nu era mai bine să rămână Grosu la declarațiile anterioare, de genul: «Recunoaștem că am greșit, ne asumăm și vom curăța instituțiile»?”

Jurnalistul a încheiat mesajul său cu un proverb sugestiv la adresa președintelui Parlamentului: „Dacă tăceai, filosof rămâneai”.