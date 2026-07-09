Voronin: PAS nu are pe nimeni care să conducă Guvernul. Anticipatele, singura soluție

Fostul lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), deputatul Vladimir Voronin, susține că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu dispune, în prezent, de un candidat capabil să conducă Guvernul. Totodată, acesta afirmă că unica soluție pentru depășirea crizei politice este organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.

Comentând demisia fostului premier, Alexandru Munteanu, Vladimir Voronin a declarat că acesta nu ar fi trebuit să accepte funcția, întrucât ar fi cunoscut situația din R. Moldova înainte de a prelua mandatul.

„Eu cred că el nu trebuia să vină, în genere. Deși este obligat… Dar asta e altceva. El nu mai este la o vârstă tânără, ca să se gândească la carieră, și este un om foarte informat. După cum am înțeles, este competent și putea să vadă, să cunoască, prin sursele media, prin Internet, prin diferite canale și chiar prin cunoștințele pe care le are în Moldova, care este situația astăzi în țară”, a declarat Voronin.

Deputatul a spus că fostul șef al Executivului trebuia să analizeze dacă poate face față provocărilor funcției.

„Și el trebuia să pună în balanță: este în stare să facă regulă, să facă față cerințelor care sunt înaintate în fața Guvernului sau nu? El trebuia să răspundă la această întrebare”, a afirmat liderul PCRM.

Voronin a pus plecarea acestuia pe seama situației din țară, pe care a descris-o drept un „haos” creat de actuala guvernare.

„Când ai intrat în interiorul acestui haos, care este format de echipa PAS și de toate structurile subordonate astăzi lor în țara noastră… De aceea, el a plecat. Și eu cred că a plecat și la timp, și așa cum trebuie”, a spus deputatul.

Întrebat cine ar putea ocupa funcția de prim-ministru, Vladimir Voronin a declarat că nu dorește să facă presupuneri, însă consideră că PAS nu are un candidat potrivit.

„Eu nu pot să mă ocup cu presupuneri și să cred una sau alta. Eu cred un singur lucru: astăzi nu văd, în echipa PAS, o candidatură care ar putea să fie prim-ministru și să facă față”, a declarat acesta.

Solicitat să comenteze o eventuală candidatură a ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, Voronin a răspuns: „Ei, lăsați, mă rog…”.

Referindu-se la consultările pe care președintele R. Moldova, Maia Sandu, urmează să le aibă cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, deputatul comunist a declarat că PCRM, cel mai probabil, nu va participa.

„Nu. În primul rând, ca să participi, trebuie să fii invitat. Ei sunt obligați să invite toate fracțiunile. Dar eu cred că noi nu vom participa”, a spus Voronin.

Acesta a precizat că problema nu se rezumă la desemnarea unui nou prim-ministru, ci ține de întreaga situație politică din Republica Moldova.

„Aici problema este una generală, nu doar cine va fi prim-ministru”, a afirmat fostul președinte al țării.

Totodată, Vladimir Voronin a făcut trimitere la declarația Comitetului Central al PCRM, în care formațiunea își exprimă poziția privind actuala situație politică.

„Există declarația Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, publicată a doua sau a treia zi pe site-ul partidului și pe alte site-uri, în care spunem foarte clar că, în situația creată, unica soluție este organizarea alegerilor anticipate, atât parlamentare, cât și prezidențiale. Și doar după aceasta se poate vorbi despre o perspectivă de dezvoltare a țării noastre și despre regulile de colaborare și de activitate în interiorul R. Moldova”, a conchis Vladimir Voronin.