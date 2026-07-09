Partidul Nostru propune eliminarea imunității parlamentare și cere sprijinul deputaților. Grițco: „Să vedem cine este gata să răspundă în fața legii”

Fracțiunea Partidului Nostru a anunțat astăzi inițierea unui proiect de lege constituțională privind renunțarea la imunitatea parlamentară pentru deputați. „Vreau să văd cine este gata să răspundă în fața legii ca un simplu cetățean și cine preferă să se ascundă în spatele imunității”, a declarat Elena Grițco.

„Astăzi, Partidul Nostru face un pas pe care mulți l-au promis în campaniile electorale, indiferent din ce partid fac parte. Venim cu un anunț pe care, sunt convinsă, îl așteaptă toți cetățenii Republicii Moldova, mai ales după ultimele scandaluri cu iz penal. Prezentăm spre examinarea tuturor deputaților proiectul de lege constituțională privind eliminarea imunității parlamentare.

Vreau să văd cine este gata să răspundă în fața legii ca un simplu cetățean și cine preferă să se ascundă în spatele imunității. Sperăm să adunăm toate cele 101 semnături ale deputaților din Parlamentul Republicii Moldova.

Astăzi, fiecare va avea ocazia să demonstreze dacă este pentru egalitate în fața legii sau doar vorbește despre ea în campania electorală, deși mă uit în sală, s-ar putea ca unii să caute mai degrabă ușa de ieșire decât locul unde să semneze”, a menționat Grițco.