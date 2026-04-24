Dosarul Eurasia, aproape de final: Se așteaptă decizia Curții Constituționale

Cercetarea judecătorească în dosarul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită declararea organizației „Eurasia” drept extremistă a ajuns la final. Urmează pledoariile finale, însă data ședinței nu a fost stabilită, în lipsa unei decizii a Curții Constituționale privind o excepție de neconstituționalitate ridicată în acest dosar.

Reprezentantul organizației „Eurasia” a contestat mai multe prevederi din legislația privind combaterea extremismului, invocate de SIS în proces. Printre textele contestate se numără inclusiv formulări precum „fapte ce denotă activitate extremistă”, „subminarea securității statului” sau posibilitatea declarării unei organizații drept extremistă la cererea SIS.

De asemenea, sunt vizate și unele prevederi din legea privind activitatea SIS. Autorul excepției susține că aceste prevederi sunt prea vagi și pot permite interpretări arbitrare, ceea ce ar putea afecta drepturi fundamentale precum libertatea de exprimare, libertatea de asociere și dreptul la un proces echitabil.

La inițierea procesului de la Curtea de Apel Centru, SIS nu a oferit mai multe detalii, însă „Eurasia” este vizată într-un raport al instituției despre imixtiunea externă în procesele electorale din 2024. Documentul indică faptul că influența străină asupra Republicii Moldova s-a exercitat prin „platforme, agenți de influență și instrumente tipice unei imixtiuni hibride”, printre care entitatea „Eurasia”, Blocul „Victorie” și grupul criminal organizat „Șor”, susținut de persoane aflate sub sancțiuni internaționale și în căutare.

Dacă instanța va admite cererea SIS, „Eurasia” va deveni prima organizație cu sediul în Federația Rusă declarată extremistă în Republica Moldova, ceea ce va implica interzicerea oricăror activități pe teritoriul țării și blocarea conturilor și resurselor sale.