Cartelele SIM vor putea fi achiziționate doar cu prezentarea actului de identitate

Moldova intenționează să introducă identificarea obligatorie a cetățenilor la cumpărarea cartelelor SIM preplătite.

Ministerul de Interne a anunțat că a început redactarea unui proiect de lege care va impune cumpărătorilor să prezinte o dovadă a identității, iar cartelele SIM să fie înregistrate pe numele utilizatorului real.

Proiectul de lege prevede modificări ale cadrului național de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, scopul inițiativei este de a aduce legislația în conformitate cu obiectivele de asigurare a înregistrării utilizatorilor de cartele SIM preplătite de către operatorii rețelelor publice de comunicații electronice.

Acest lucru, la rândul său, ar trebui să faciliteze activitățile agențiilor de aplicare a legii pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, inclusiv în mediul digital.

Proiectul de lege este elaborat ca parte a Planului de activitate al Ministerului Afacerilor Interne și se referă la obiectivul operațional „Instrumente și mecanisme eficiente și accesibile pentru prevenirea și combaterea criminalității informatice”.

Consultările publice cu privire la proiect vor dura până la 16 februarie 2026. Printre rezultatele preconizate ale punerii în aplicare a inițiativei, Ministerul Afacerilor Interne indică, de asemenea, o creștere a capacității instituționale: se prevede creșterea numărului de ofițeri instruiți în utilizarea soluțiilor informatice în anchetele privind criminalitatea informatică de la 56 în 2024 la 76 până în 2026.