Casa Memorială „Alexei Mateevici” din Zaim, Căușeni, decorată de Nicușor Dan, cu Ordinul „Meritul Cultural”

Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni (Republica Moldova), a fost decorată de Președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”.

Distincția a fost oferită cu prilejul Zilei Limbii Române, în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția deosebită a instituției la păstrarea și promovarea culturii și civilizației românești.

Potrivit decretului prezidențial, Casa Memorială „Alexei Mateevici” s-a impus „ca un așezământ public de mare prestigiu, consolidând și diversificând legăturile dintre cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”.

Prin această decizie, Președinția României a subliniat rolul instituției culturale din Zaim în promovarea valorilor naționale și în cinstirea memoriei poetului Alexei Mateevici, autorul imnului limbii române – „Limba noastră”.







