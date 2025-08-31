Partidul „Moldova Mare”, exclus definitiv din alegerile parlamentare

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis pe data de 30 august o decizie irevocabilă prin care a casat hotărârea Curții de Apel Centru (CEC) și a respins acțiunea depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Potrivit documentului, decizia CSJ, confirmă hotărârea CEC nr. 3846 din 23 august 2025, potrivit căreia partidul nu întrunește condițiile legale pentru înregistrarea listei de candidați la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie.