Casa șefului IGP, subiect de discuție în Parlament. Caraman: Nicio reacție de la ANI

Casa din Colonița a șefului Poliției Naționale a fost discutată în ședința de astăzi a Parlamentului, în timpul audierii raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Deputata PCRM Diana Caraman l-a întrebat pe președintele ANI, Lilian Chișca, de ce instituția nu a venit cu o reacție publică după apariția informațiilor în presă privind imobilul.

Parlamentara a menționat că, în februarie 2025, în spațiul public au apărut suspiciuni legate de casa șefului Poliției Naționale. Potrivit acesteia, valoarea indicată în declarația de avere era de 1,85 milioane de lei, în timp ce valoarea de piață a unui imobil similar ar fi de aproximativ 30 de milioane de lei.

Diana Caraman a susținut că încrederea publică în ANI depinde inclusiv de modul în care instituția reacționează la cazurile ce vizează averile unor funcționari de rang înalt. Deputata a întrebat de ce nu a existat, potrivit ei, o reacție vizibilă, o autosesizare sau un răspuns public la eventualele sesizări.

Lilian Chișca a declarat că subiectul a fost în atenția Autorității Naționale de Integritate, atât în baza autosesizării unui inspector de integritate, cât și a unor sesizări venite din afara instituției.

Potrivit șefului ANI, rezultatul examinării este public pe portalul instituției, unde a fost publicat procesul-verbal privind refuzul inițierii controlului. El a precizat că motivele deciziei sunt indicate în document, iar persoana vizată ar fi prezentat argumente și justificări privind procurarea imobilului.

Diana Caraman a insistat că diferența dintre valoarea declarată și cea estimată pe piață ridică semne de întrebare, întrebând dacă ANI nu vede o problemă în situația în care un funcționar declară o casă la 1,85 milioane de lei, iar un imobil similar din apropiere ar valora circa 30 de milioane de lei.

În discuție a fost solicitat să intervină și președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp.

Acesta i-a răspuns deputatei că poate depune o plângere la Procuratură, pentru ca instituția să verifice dacă declarația de avere a funcționarului corespunde realității și dacă ANI a respectat legislația la evaluarea bunului declarat.