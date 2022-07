Casatoriile nefericite provoaca boli de inima

Persoanele implicate intr-o relatie stresanta risca sa se imbolnaveasca de boli de inima, sustin cercetatorii americani de la Universitatea Utah. Riscul de a suferi hipertensiune arteriala este mult mai crescut in cazul femeilor decat al barbatilor.

Oamenii de stiinta le-au cerut subiectilor sa completeze un chestionar care cuprindea intrebari legate de relatia de cuplu si starea de spirit. Dupa ce cuplurile implicate in cercetare au raspuns, specialistii i-au supus si unor teste de laborator.

In urma analizelor, oamenii de stiinta au descoperit ca femeile nefericite in mariajul lor prezinta riscuri mai mari de depresie si sindrom metabolic, ce grupeaza o serie de afectiuni precum obezitate, hipertensiune arteriala, un nivel crescut de colesterol si de zahar in sange, iar toate aceste afectiuni duc la aparitia bolilor cardiace.

De asemenea, cercetatorii americani au constatat ca o casatorie nefericita duce, de cele mai multe ori, la o viata sedentara, care contribuie la aparitia maladiilor cardiace. Specialistii au precizat ca descoperirea lor reprezinta doar unul dintre factorii cu care femeile trebuie sa se confrunte pentru a incerca sa diminueze riscul de aparitie a maladiilor cardiace si ca ele ar trebui sa incerce sa rezolve mai intai problemele mai grave de sanatate.

Cercetarea s-a efectuat pe un esantion de 276 de cupluri care erau casatorite de peste 20 de ani.