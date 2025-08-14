Românii din Cernăuți mințiți de ministra Oana Țoiu

de Zinaida Pinteac, preluare BucPress, Cernăuți

De două săptămâni citesc pe paginile diferitelor agenții de presă cum că, pe 31 august 2025, vom sărbători oficial Ziua Limbii Române în Ucraina și că aceasta ar fi o inițiativă a Guvernului de la Kiev. De unde au luat această informație este o enigmă. Noi, românii din Ucraina, marcăm de zeci de ani Ziua Limbii Române odată cu Republica Moldova și România, dar o facem din dorința de a fi împreună cu frații noștri din aceste țări, din dorința de a păstra limba română și de a cultiva dragostea și demnitatea față de limba maternă.

Inițiativa vine din partea românilor din Ucraina

Înainte de vizita doamnei Oana Țoiu în Ucraina, o agenție de presă a publicat o informație – de autenticitatea căreia mă îndoiesc – potrivit căreia Guvernul Ucrainei intenționează să instituie oficial Ziua Limbii Române la data de 31 august. Era scris că Ucraina ar urma să proclame ziua de 31 august 2025 drept Ziua Limbii Române pentru românii din Ucraina. Se vorbea, așadar, despre o intenție. Deoarece toată viața am lucrat în domeniul învățământului, am decis să caut informații care să confirme cele apărute pe internet, dar nu am găsit nimic.

Chiar în ziua vizitei ministrului Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, la Kiev, pe 7 august 2025, mai multe agenții de presă scriau despre intenția Guvernului Ucrainei de a institui în Ucraina Ziua Limbii Române. Am căutat și nu am găsit niciun document oficial pe paginile Guvernului Ucrainei și nici pe cea a președintelui Ucrainei care să confirme marcarea Zilei Limbii Române în Ucraina.

Inițiativa de instituire a Zilei Limbii Române în Ucraina nu vine din partea Guvernului Ucrainei, ci din partea mediului asociativ românesc din Ucraina. În toamna anului 2023, Asociația Național-Culturală „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa (președinte Anatol Popescu) a adresat o scrisoare deschisă președintelui Ucrainei, solicitând instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina, plecând de la principiul reciprocității în relațiile bilaterale româno-ucrainene. Cetățenii români de etnie ucraineană, conform legii României din 2018, sărbătoresc oficial Ziua Limbii Ucrainene în România. În Ucraina, nicio minoritate națională nu se bucură de marcarea oficială a zilei limbii materne. Nu avem, la acest moment, Ziua Limbii Române în Ucraina instituită oficial!

Dezbaterile publice și promisiunea uitată

La inițiativa Asociației „Basarabia” privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina au aderat, în timp, și alte asociații românești din țară. În ianuarie 2024, Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Politicile Etnice și Libertatea Conștiinței a anunțat că sunt necesare dezbateri publice cu privire la instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina și a stabilit data acestora. Pe 7 februarie, liderii asociațiilor românești din Ucraina au participat la dezbaterile organizate de această instituție, susținând în unanimitate propunerea ca Ziua Limbii Române în Ucraina să fie marcată la 31 august. Am avut ocazia să particip la acele dezbateri, unde s-a pledat unanim pentru această dată. E bine să fii întotdeauna la timpul potrivit în locul potrivit!

Pe pagina Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Politicile Etnice și Libertatea Conștiinței și acum putem citi următorul anunț (AICI): Organizația obștească „Asociația Național-Culturală a Românilor din Regiunea Odesa «Basarabia»”, ținând cont de faptul că, la inițiativa președintelui Uniunii Ucrainenilor din România, Nicolae-Miroslav Petrețchi, a fost adoptată Legea României nr. 213/2018 privind instituirea Zilei Limbii Ucrainene, a adresat președintelui Ucrainei o inițiativă de a institui oficial marcarea Zilei Limbii Române în Ucraina la data de 31 august. Serviciul de Stat pentru Politici Etnice și Libertatea de Conștiință (DESS) propune organizațiilor obștești care reprezintă minoritatea (comunitatea) națională română din diferite regiuni ale Ucrainei să participe la dezbaterea privind instituirea oficială a Zilei Limbii Române în Ucraina și să își exprime poziția cu privire la data propusă.

Pe 28 octombrie 2024 Agenția BucPress a publicat știrea „Parastas de un an” pentru Ziua Limbii Române în Ucraina: O promisiune uitată? (AICI), în care Anatol Popescu menționa că deși autoritățile ucrainene au salutat inițial această inițiativă a românilor din regiunea Odesa, promisiunea nu a fost respectată printr-o lege sau decret prezidențial, lăsând comunitățile românești din regiunile istorice Cernăuți, Transcarpatia și Odesa fără o zi oficială de sărbătoare națională.

În martie 2025, după cum a informat BucPress (AICI), răspunsul primit de la Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Politicile Etnice și Libertatea de Conștiință (DESS) nu conținea nicio promisiune fermă. În loc de o soluție concretă, Kievul invoca un proiect legislativ al Institutului Ucrainean pentru Memoria Națională (UINP), blocat încă din 2017. Acest proiect, care ar trebui să reglementeze instituirea sărbătorilor naționale și minoritare, nu a fost actualizat și nici nu conține prevederi clare privind o posibilă Zi a Limbii Române în Ucraina.

Nicușor Dan a fost informat despre instituirea Zilei Limbii Române în timpul întâlnirii de la Odesa

Așadar, referitor la intenția de instituire a Zilei Limbii Române, aici s-a oprit carul și, până în prezent, nu a mai avansat. La întâlnirea din 11 iunie 2025, de la Odesa, a mediului asociativ românesc cu președintele României, Nicușor Dan, am vorbit despre drumul anevoios pe care l-a parcurs limba română în regiunea Odesa începând cu 1989 și până astăzi. Am vorbit despre „ghetoul” prin care au trecut românii din Basarabia istorică între 1999 și 2023, când limba română fusese înlocuită cu așa-numita „limbă moldovenească”. Am vorbit despre așteptările românilor din regiunea Odesa privind finalizarea procesului judiciar legat de revenirea la limba română – proces început în 2021 și rătăcit prin sertarele judecătoriei de la Kiev. Limba română a revenit acasă, dar procesul încă nu a fost încheiat. Am vorbit și despre inițiativa românilor din regiunea Odesa privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.

Poate că agitația de pe paginile de socializare este un ecou al întâlnirii românilor din regiunea Odesa cu președintele României din vara acestui an. Să fie primele roade? Au rămas două săptămâni până la 31 august. Poate că președintele Ucrainei va semna până atunci decretul de instituire a Zilei Limbii Române în Ucraina, cerut de noi deja de doi ani de zile. Abia atunci intenția va deveni realitate! Mă voi mândri că am pus și eu umărul, chiar dacă m-au scos din învățământ.

În acest moment, dau un sfat jurnaliștilor din România: să verifice informația și contextul înainte de a o publica pe rețelele de socializare. Așteptăm decizia Guvernului Ucrainei privind instituirea Zilei Limbii Române!