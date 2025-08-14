George Damian: Maia Sandu degeaba se plânge acum, ea a impus monopolul direcției pro-europene și a distrus mișcarea unionistă, asta face de când a bătut palma cu Kozak

Când tot spațiul mediatic este aglomerat de vectorii de imagine ai PAS și ai guvernării de la Chișinău sunt puține șanse să înțelegem ce se întâmplă.

Atâta că realitatea nu se ia după vectorii de imagine și PR-ul politic, se pare că vom vedea la Chișinău un vot și mai furios decât votul de la București.

Maia Sandu degeaba se plânge acum că nu are cu cine face coaliție în viitorul Parlament, ea a impus monopolul direcției pro-europene și a distrus mișcarea unionistă, asta face de când a bătut palma cu Kozak. Orice alternativă pro-europeană la Chișinău a fost șuguțată cu viteză maximă și păcăliții de la București s-au amestecat într-o poveste pe care nu au înțeles-o. Acum se apropie momentul când trebuie achitate facturile. Atât s-a putut.