„Cât de stupid”: Armata lui Putin a ajuns să recurgă la o tactică din lumea a treia

Presa de stat rusă a început să relateze cum forțele trimise de Vladimir Putin în Ucraina au început să folosească vehicule de luptă „kamikaze”, o tactică pe care unii analiști o compară cu cele folosite de insurgenții din lumea a treia, relatează Insider și Hotnews.

O înregistrare video apărută duminică pe rețelele de socializare arată cum militarii ruși au umplut un tanc T-54 sau T-55 vechi de 70 de ani cu explozibili, acesta fiind de asemenea echipat cu telecomenzi radio simple pentru a fi trimis pe front împotriva pozițiilor ucrainene.

Presa de stat de la Moscova a relatat însă zilele trecute și despre alte situații asemănătoare.

De exemplu, agenția RIA Novosti, cea care săptămâna trecută susținea că generalul ucrainean Kirilo Budanov a fost rănit grav de o rachetă ce a căzut lângă biroul său, îl cita sâmbătă pe un ofițer al armatei ruse care a povestit despre folosirea unui alt vehicul „kamikaze”.

„La aproximativ 300 de metri de inamic, șoferul a băgat mașina în viteză, a manevrat-o în lateral și a sărit din ea”, a declarat acesta pentru agenția rusă. Ofițerul a susținut de asemenea că manevra a dus la uciderea unui „număr semnificativ” de soldați ucraineni, declarație ce nu a putut fi verificată independent.

O altă înregistrare video difuzată de TASS, cea mai cunoscută agenție de presă a statului rus, a arătat compartimentul unui vehicul umplut cu o bombă și explozibili. Deși exploziile uriașe ale acestor vehicule pe front, filmate din pozițiile rusești, ar putea părea spectaculoase, eficacitatea tacticii este mai greu de evaluat.

„Încarcă un tanc cu explozibili, ia un voluntar care să îl conducă și apoi să sară din el după ce îl îndreaptă către inamic. Ce mod stupid de a desfășura operațiuni blindate de către ruși”, a declarat generalul Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, într-un interviu acordat CNN.

A video of @benweideman then me discussing the Russian T55 packed with explosives. Pack a tank with explosives, have a volunteer drive it, then jump off after pointing it toward the enemy. What a stupid way to conduct armored operations by the Russians. https://t.co/riUntRCUCS

— MarkHertling (@MarkHertling) June 19, 2023